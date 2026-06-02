齊藤京子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/02】元日向坂46の齊藤京子が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。ノースリーブトップスとスカートのオールブラックコーディネート姿を公開し、話題となっている。

【写真】28歳元日向坂「大人の魅力が素敵」二の腕スラリのノースリ黒コーデ

◆齊藤京子、黒いノースリトップス姿披露


齊藤は絵文字を添えて、東京タワーと夜景が望む場所での写真を投稿。スラリと美しい腕が際立つノースリーブトップスに黒いプリーツスカートを合わせたオールブラックのコーディネートを披露した。

◆齊藤京子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」「シックで素敵」「大人の魅力が素敵」「美人さん」「いつ見ても本当に可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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