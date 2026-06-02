鈴木奈々（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの鈴木奈々が6月2日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。

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◆鈴木奈々「髪を切りました」新ヘア披露


鈴木は「髪を切りましたー ボブヘアにしました」と報告し、自撮りショットを投稿。毛先を綺麗に切り揃えた肩上ボブに艶のあるブラウンカラーのヘアスタイルで、サングラスを身につけポーズをとる姿が収められている。「お手入れもラクだし、首元もスッキリ見えてお気に入り ボブにしてから乾かす時間が短くなって快適〜」と明かし、「カラーもめちゃめちゃ気に入ってます！」とつづっている。

◆鈴木奈々の投稿に「ますます小顔になってる」と反響


この投稿は「新しい髪色も似合ってる」「髪の毛ツヤツヤ」「ますます小顔になってる」「可愛すぎて見惚れる」「印象がガラッと変わる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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