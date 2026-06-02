4児の父・織田信成「AIにレシピ聞いたけど」高校生長男への“もはや肉と卵”弁当公開「子どもが喜ぶおかずばかり」「詰め方が上手い」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「詰め方が上手い」AIに副菜レシピ聞いた“もはや肉と卵”弁当
織田は「＃お弁当備忘録」と添え、高校生の長男のために作ったお弁当の写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、焼き色がついた肉、ウインナーと玉ねぎの炒め物、卵焼き、ブロッコリーが丁寧に盛り付けられたボリューム感のある弁当を披露し、「もはや肉と卵弁当」と紹介している。また「副菜が切れたのでAIにレシピ聞いたけど、よくよく考えたら料理した事ない人にレシピ聞いてる」とお茶目につづっている。
この投稿に、ファンからは「レパートリーがどんどん増えそう」「ボリューム満点」「子どもが喜ぶおかずばかり」「詰め方が上手い」「食欲そそられる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「詰め方が上手い」AIに副菜レシピ聞いた“もはや肉と卵”弁当
◆織田信成、長男への手作り弁当披露
織田は「＃お弁当備忘録」と添え、高校生の長男のために作ったお弁当の写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、焼き色がついた肉、ウインナーと玉ねぎの炒め物、卵焼き、ブロッコリーが丁寧に盛り付けられたボリューム感のある弁当を披露し、「もはや肉と卵弁当」と紹介している。また「副菜が切れたのでAIにレシピ聞いたけど、よくよく考えたら料理した事ない人にレシピ聞いてる」とお茶目につづっている。
◆織田信成の投稿に「子どもが喜ぶおかずばかり」の声
この投稿に、ファンからは「レパートリーがどんどん増えそう」「ボリューム満点」「子どもが喜ぶおかずばかり」「詰め方が上手い」「食欲そそられる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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