まわりを沼らせちゃう女のコの特徴って？Ray㋲の3人が赤裸々に語る【恋愛トーク】

Ray㋲のナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために集結！そこで今回は、“まわりを沼らせちゃう女のコってどんなコ？”をテーマに時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを大公開しちゃいます。さぁ、あなたとRay㋲の恋バナの始まり、始まり〜♡

恋愛観や失恋話、恋テクなどなど時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを公開しちゃいます。さぁ、あなたとRay㋲の恋バナの始まり、始まり〜♡

当日、答えられなかった質問がたくさんあるのでじゃあ、続きを誌面でやっちゃおーってことでナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために再び集合〜！

Rayのファンミーティングイベントで大盛り上がりだったRay㋲と読者のお話会。

ここからは、イベントのお話し会で答えられなかった質問の続きをお届け♡ まわりを沼らせちゃう女のコってどんなコ？をRay㋲と一緒にフカボリしていこ〜！

Question みんなが思う“沼らせ女子”ってどんなコ？

中川紅葉（以下、紅葉）：「私の思う沼らせ女子は『放っておいたら、どこかにいっちゃいそう』な女のコ。男のコが心配でつなぎ止めなきゃって思っちゃうような」

本田紗来（以下、紗来）：「モテるコってこと？」

紅葉：「というよりは、つかめなさなのかなって。関係性が近くなったのに、まだ知らない一面があったり。例えばプライベートを充実させるとかでもいいと思うんだけど『俺といないときなにしてるのかな』って考えさせるような」

紗来：「友だちとも楽しそうにしてるし、毎日充実してそうなコってことか。確かにそうかも！

恋愛テクっていうより“自分らしく楽しそうに生きてる”こと自体が魅力的に見えるもん。

男女共通してだけど、そういう人って自信がある感じなのも惹かれる理由かも。本当に自信満々じゃなくても“あるふう”に見せるだけでもいいというか」

加藤ナナ（以下、ナナ）：「ちょっと真逆なんだけど、男女大人数いたとして、口数は少なけどしゃべりやすさはあるみたいな女のコが結局、すべてをかっさらっていくみたいなのない？

その場を盛り上げるのに一番貢献したはずの私は……って展開、カトウは結構あるなぁ（笑）。

そういうコってちょっとゆっくり喋る独特の間があって、じっと目を見て話せたりして、私でもキュンっとしちゃうんだよね」

紗来：「どっちもあるなぁ。定番だけど、ギャップがあるコも沼らせだよね。しっかり者に見えて、どこか抜けてるとか、やっぱりキュンとする（笑）。

だから私のギャップってなにかな？って探してみるのもいいかなって思った。自分では思いつかなかったら、身近な友だちに聞いてみると新たな発見があるはず」

ナナ：「沼らせたいなら“自分ってこういう人”をまず考えてみるのはいいね。あとは人間観察でまわりの沼らせガールを見つけて参考にする！」

〈左・中川紅葉のコーデ〉シャツ 16,500円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ピンクキャミソール 4,390円／ZARA（ザラ）花柄キャミソール（一部店舗限定）3,990円／GapBody（Gap）レーススコート 11,990円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）シュシュ 4,400円、プラーハット 5,940円／ともにkaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）〈中央・本田紗来のコーデ〉シアーロングガウン 11,550円／merry jenny イエローキャミワンピース 9,900円／Hugi（hugi）ハートリング 13,200円、ローズリング 13,200円／ともにQ-pot.（805showroom）レースビーニー9,990円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）〈右・加藤ナナのコーデ〉ホールターキャミソール 14,960円／LILY BROWN グレーコットンブラ 6,270円／KEnTe ストライプイージーパンツ 5,940円／Unitage（アンティローザ）頭に巻いたスカーフ 3,960円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ハート型サングラス 参考商品／MARBLE

撮影／倉本侑磨（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）