まわりを沼らせちゃう女のコの特徴って？Ray㋲の3人が赤裸々に語る【恋愛トーク】
Ray㋲のナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために集結！そこで今回は、“まわりを沼らせちゃう女のコってどんなコ？”をテーマに時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを大公開しちゃいます。さぁ、あなたとRay㋲の恋バナの始まり、始まり〜♡
Rayモデルと恋愛トークしましょ
恋する乙女に捧ぐ♡
Rayのファンミーティングイベントで大盛り上がりだったRay㋲と読者のお話会。
当日、答えられなかった質問がたくさんあるのでじゃあ、続きを誌面でやっちゃおーってことでナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために再び集合〜！
恋愛観や失恋話、恋テクなどなど時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを公開しちゃいます。さぁ、あなたとRay㋲の恋バナの始まり、始まり〜♡
ガールをテッテーカイボウ♡
ここからは、イベントのお話し会で答えられなかった質問の続きをお届け♡ まわりを沼らせちゃう女のコってどんなコ？をRay㋲と一緒にフカボリしていこ〜！
Question みんなが思う“沼らせ女子”ってどんなコ？
中川紅葉（以下、紅葉）：「私の思う沼らせ女子は『放っておいたら、どこかにいっちゃいそう』な女のコ。男のコが心配でつなぎ止めなきゃって思っちゃうような」
本田紗来（以下、紗来）：「モテるコってこと？」
紅葉：「というよりは、つかめなさなのかなって。関係性が近くなったのに、まだ知らない一面があったり。例えばプライベートを充実させるとかでもいいと思うんだけど『俺といないときなにしてるのかな』って考えさせるような」
紗来：「友だちとも楽しそうにしてるし、毎日充実してそうなコってことか。確かにそうかも！
恋愛テクっていうより“自分らしく楽しそうに生きてる”こと自体が魅力的に見えるもん。
男女共通してだけど、そういう人って自信がある感じなのも惹かれる理由かも。本当に自信満々じゃなくても“あるふう”に見せるだけでもいいというか」
加藤ナナ（以下、ナナ）：「ちょっと真逆なんだけど、男女大人数いたとして、口数は少なけどしゃべりやすさはあるみたいな女のコが結局、すべてをかっさらっていくみたいなのない？
その場を盛り上げるのに一番貢献したはずの私は……って展開、カトウは結構あるなぁ（笑）。
そういうコってちょっとゆっくり喋る独特の間があって、じっと目を見て話せたりして、私でもキュンっとしちゃうんだよね」
紗来：「どっちもあるなぁ。定番だけど、ギャップがあるコも沼らせだよね。しっかり者に見えて、どこか抜けてるとか、やっぱりキュンとする（笑）。
だから私のギャップってなにかな？って探してみるのもいいかなって思った。自分では思いつかなかったら、身近な友だちに聞いてみると新たな発見があるはず」
ナナ：「沼らせたいなら“自分ってこういう人”をまず考えてみるのはいいね。あとは人間観察でまわりの沼らせガールを見つけて参考にする！」
撮影／倉本侑磨（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）
加藤ナナ
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来
中川紅葉