【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】正社員になると送迎ムリ「両立できない」＜第4話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第4話 送迎問題
【編集部コメント】
波に乗っていたはずのアサカさん、ここで思わぬ障害が。どちらも「喜んで！」と伝えようと思っていたのですが、ダンスの時間や頻度が変わることで、両方受けると、正社員の仕事に支障をきたしてしまうことに気づきました。会社からは勤務時間の配慮もしてもらえるとのことでしたが、正社員になった直後に「週2回15時上がり」とは言いにくい様子。どうするべきか悩みます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第4話 送迎問題
【編集部コメント】
波に乗っていたはずのアサカさん、ここで思わぬ障害が。どちらも「喜んで！」と伝えようと思っていたのですが、ダンスの時間や頻度が変わることで、両方受けると、正社員の仕事に支障をきたしてしまうことに気づきました。会社からは勤務時間の配慮もしてもらえるとのことでしたが、正社員になった直後に「週2回15時上がり」とは言いにくい様子。どうするべきか悩みます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか