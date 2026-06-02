¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÊ¸¶ñ´ÌÉÕ¤BOOK¡É6¡¥3È¯Çä¡ª¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç´°ÇäÂ³½Ð¡Ö¥Þ¥¤¥É¥ª¥ª¥¥Ë´Ì¡×¤È¥³¥é¥Ü
¡¡¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥¤¥É¥ª¥ª¥¥Ë´Ì¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Ê¸¶ñ´ÌBOOK¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬¡¢6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Ê¸¶ñ´Ì¤ÎÃæ¿È¾ÜºÙ
¢£Ê¸¶ñ6¼ïÆþ¤ê
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÏ¢Æü´°Çä¤¬Â³½Ð¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼´Ì ¡Ö¥Þ¥¤¥É¥ª¥ª¥¥Ë´Ì¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÊ¸¶ñ´Ì¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥à¥Ã¥¯ËÜ¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÁíÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ê¸¶ñ´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸¶ñ6¼ï¤ò¥»¥Ã¥È¥¤¥ó¡£
¡¡¥Û¥Á¥¥¹¡¢¥Ï¥µ¥ß¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡¢´Ý¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢ÉÕäµ¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤á¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥É¥ª¥ª¥¥Ë´Ì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Îµ»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Ê¸¶ñ´Ì¤ÎÃæ¿È¾ÜºÙ
¢£Ê¸¶ñ6¼ïÆþ¤ê
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÏ¢Æü´°Çä¤¬Â³½Ð¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼´Ì ¡Ö¥Þ¥¤¥É¥ª¥ª¥¥Ë´Ì¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÊ¸¶ñ´Ì¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥à¥Ã¥¯ËÜ¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÁíÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ê¸¶ñ´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸¶ñ6¼ï¤ò¥»¥Ã¥È¥¤¥ó¡£
¡¡¥Û¥Á¥¥¹¡¢¥Ï¥µ¥ß¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡¢´Ý¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢ÉÕäµ¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤á¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥É¥ª¥ª¥¥Ë´Ì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Îµ»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£