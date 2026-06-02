辻希美、高1長男への“きつねうどん＋そぼろご飯”弁当公開「隙間ない詰め方綺麗」「アイディア満載ですごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの辻希美が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「アイディア満載ですごい」高1長男へのきつねうどん＋そぼろご飯弁当
辻は「せい弁当」と記すとともに「きつねうどん＋そぼろご飯」と紹介し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作った弁当の写真を投稿。油揚げ、なると巻き、大葉、花の形に飾り切りしたウインナーが盛り付けられたうどんと、そぼろご飯、アスパラガスの肉巻きフライ、ミニサイズのウインナー、にっこりとした顔がついた卵焼き、カラフルなあられを散りばめたブロッコリーなどが隙間なく詰められており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
また、弁当箱の横には「冷凍パイン」とスープジャーが並べられている。
この投稿に、ファンからは「隙間ない詰め方綺麗」「ボリュームも彩りも満点」「大満足の組み合わせ」「アイディア満載ですごい」「栄養もあって元気が出るお弁当」「全部美味しそう」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「アイディア満載ですごい」高1長男へのきつねうどん＋そぼろご飯弁当
◆辻希美、長男への手作り弁当披露
辻は「せい弁当」と記すとともに「きつねうどん＋そぼろご飯」と紹介し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作った弁当の写真を投稿。油揚げ、なると巻き、大葉、花の形に飾り切りしたウインナーが盛り付けられたうどんと、そぼろご飯、アスパラガスの肉巻きフライ、ミニサイズのウインナー、にっこりとした顔がついた卵焼き、カラフルなあられを散りばめたブロッコリーなどが隙間なく詰められており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
◆辻希美の投稿に「大満足の組み合わせ」の声
この投稿に、ファンからは「隙間ない詰め方綺麗」「ボリュームも彩りも満点」「大満足の組み合わせ」「アイディア満載ですごい」「栄養もあって元気が出るお弁当」「全部美味しそう」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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