５月３０日、北大荒農墾集団黒竜江建設農場第３管理区の大豆畑で、農機で土を深く耕し地中の冷気を逃がす作業員。（ドローンから、北安＝新華社配信／許穎献）

【新華社ハルビン6月2日】中国北部の一大穀倉地帯、黒竜江省がこのほど、夏の作物管理の段階に入った。

５月２９日、北大荒農墾集団傘下の黒竜江尾山農場のトウモロコシ畑で、農機を運転してうねや株の間の土の表面を浅く耕す作業員。（ドローンから、黒河＝新華社配信／陸文祥）

５月２９日、北大荒農墾集団黒竜江省九三前源農副業の大豆畑で、農機を運転して除草する作業員。（ドローンから、嫩江＝新華社配信／林進春）

５月３０日、北大荒農墾集団黒竜江友誼農場第２０管理区のトウモロコシ畑で、水・肥料一体型の点滴かんがい設備を点検する技術者。（ドローンから、双鴨山＝新華社配信／徐宏宇）

５月２８日、北大荒農墾集団黒竜江尖山第７管理区の大豆畑で、農機を運転してうねや株の間の土の表面を浅く耕す作業員。（ドローンから、嫩江＝新華社配信／林進春）

５月２９日、大豆の試験田で間引きと補植を行う黒竜江省農墾科学院九三科創センターの研究員。（ドローンから、嫩江＝新華社配信／林進春）

５月２９日、黒竜江省富錦市で田植えを終えた万畝（まんほ）水稲公園の一角。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）

５月２９日、北大荒農墾集団傘下の黒竜江尾山農場のトウモロコシ畑で、農機を運転してうねや株の間の土の表面を浅く耕す作業員。（黒河＝新華社配信／陸文祥）

５月３０日、北大荒農墾集団黒竜江綏浜農場紅山管理区で、農業用ドローンを使って田畑に肥料をまく農家。（ドローンから、鶴崗＝新華社配信／李興）

５月３０日、黒竜江北大荒農業八五六分公司第６管理区に広がる高規格水田。（ドローンから、虎林＝新華社配信／黄永興）

５月２９日、北大荒農墾集団黒竜江紅星農場の有機小麦拠点で農機を運転する作業員。（黒河＝新華社配信／張洪渓）

５月３０日、黒竜江省同江市街津口ホジェン族郷の田畑で、農機を使って作業する農家。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）