稲垣吾郎、草剛、香取慎吾が初のトリプル主演を務める映画「バナ穴 BANA＿ANA」（山内ケンジ監督、6月27日公開）の上映劇場が2日、決まり、所属事務所から詳細が発表された。

すでに発表になっている東京・グランドシネマサンシャイン池袋と合わせ、ミニシアターを軸に全国45カ所で順次公開する。

「わからないムービー」へのこだわりにちなみ、劇場も日本全国のこだわりを持つミニシアターの協力を得たという。「支配人の皆さまの想いとこだわり、そして観客の皆さまの思い出と歴史がつまった空間」をリスペクト。「そんな思いを全国にお届けすべく、今回の上映劇場決定に至りました」としている。

映画は、18年に2週間限定で公開した短編オムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第2弾。今回は長編オリジナルとなる。3人が本人役で登場し、シュールな世界を生きる物語。「分からない」を楽しみながら、最後にグッとくる作品という。

この日は、場面写真4点も公開。バナナ片手に何かを見つけた草と香取、不穏な空気を醸し出す稲垣など、謎めいた展開を予感させるシーンとなっている。