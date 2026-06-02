『ごくせん』出演からの転落劇…金子賢、知人の逮捕でドラマ降板の過去を赤裸々告白「もう無理だと思った」
俳優の金子賢（49）が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。ドラマ『ごくせん』への出演などで活躍していた矢先の転落劇を赤裸々に告白した。
【写真】俳優仲間の逮捕きっかけで人気俳優から転落…赤裸々に明かした金子賢
映画『キッズ・リターン』で初主演を飾り、ドラマ『ごくせん』への出演などで国民的コワモテ俳優として人気を博した金子。かつて俳優として絶頂期にあった金子だが、親交のあった俳優仲間が大麻で逮捕されたことで事態は一変。「その人と俺が親交あることはみんな知ってた」とし、飛び火によってドラマを降板させられた過去を語った。
そして「そこから一気に仕事がなくなった。だからそこからもう自分の中でスターになりたいというか、トップを上り詰める気持ちがなくなっちゃった。もう無理だと思った」と、栄光からの転落劇を赤裸々に明かした。
【写真】俳優仲間の逮捕きっかけで人気俳優から転落…赤裸々に明かした金子賢
映画『キッズ・リターン』で初主演を飾り、ドラマ『ごくせん』への出演などで国民的コワモテ俳優として人気を博した金子。かつて俳優として絶頂期にあった金子だが、親交のあった俳優仲間が大麻で逮捕されたことで事態は一変。「その人と俺が親交あることはみんな知ってた」とし、飛び火によってドラマを降板させられた過去を語った。
そして「そこから一気に仕事がなくなった。だからそこからもう自分の中でスターになりたいというか、トップを上り詰める気持ちがなくなっちゃった。もう無理だと思った」と、栄光からの転落劇を赤裸々に明かした。