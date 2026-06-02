俳優東出昌大（38）が2日までに自身のnoteを更新。音信不通になることを報告した。

東出は「ども、東出です。6月2日から7月1日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります。ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と発表した。

続けて「今年の春は友人や家族との時間を過ごし、狩猟に釣りに、畑に山菜採りに目一杯遊び、それはそれは幸せな日々でした。しかし、数年前から心のどこかで『この幸せな日々はいつまで続くのだろう』『きっと、いつまでもは続かないのではなかろうか』という、不安というよりも予感に近い感覚があり、『もし社会が変容した際にどうすれば良いのか、その術を私はまだ知らないなぁ』と考えておりました。『知らないことは知りたい。だから、実践せねば』と、1ケ月間の『プチ被災生活』を実施致します」と報告した。

さらに東出は「プチ被災生活」を送るに伴ったルールを「以下、設定とそれに伴ったルールです。巨大地震発生。電気、水道、ガス、携帯の基地局などのインフラが止まる。公共の力は道路の復旧や行方不明者の捜索などに使われるため、炊き出しなどは来ず、流通も止まっている為、お店も使えない。今ある自宅の備蓄、車に入っているガソリン、チェーンソー、斧、釣竿、鉄砲、五右衛門風呂を駆使して、1ケ月生活を送る」と記した。

また「予想としては、お風呂と洗濯の困難さ、天気の予想の不正確さ、肉の保存についてが課題になってくるのじゃなかろうかと思います。しかし、きっと時間があるからいっぱい本読んで、いっぱい山を歩くから健康的な生活になるのだろうな〜、と楽観的にも考えております」と推測した。