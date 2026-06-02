女優有村架純（33）が2日、都内で主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（19日公開、天野千尋監督）ジャパンプレミアに、南沙良（23）、塩野瑛久（31）、青木柚（25）と出席した。

2017年、中部空港で起きた主婦たちによる金の密輸事件をモチーフに、周りに流されて生きてきた3人の女性が金の密輸を通して絆を深め、それぞれの人生を取り戻していく姿を描いたエンターテインメント作品。夫の横領を知った2児の母・和歌子を有村、借金を抱える研究員・清恵を黒木華（36）、未婚の妊婦・麻由を南が演じる。

冒頭、「1年前に撮影して、ようやく今日を迎えられてほっとしています」とあいさつ。シンガポールロケでは「全力疾走してこけました」と告白。「普通に有村架純がこけました。ズボンの裾を踏んでしてまって、そのままスライディングしてしまった」と苦笑い。スタッフが大ケガの心配をするほど壮大な転倒だったようだが、「何が起こったのか自分でもよく分かっていなくて。でも擦り傷ですみました」と報告。「30過ぎて全力疾走は危ないですね」とポツリ。塩野の「準備運動はしなかったの」には「いけると思っちゃった」と答えた。

「面白い映画ができた」とし、「一見、社会問題に着目しているのでシリアスに感じるかもしれないけど、みんなが一生懸命故に滑稽で、クスッと笑えるような作品になっているので、とても見やすい映画になっていますので、ぜひマジカル・シークスト・ツアーで楽しい旅をお過ごしくださいませ」と呼びかけた。