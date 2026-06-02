タレントで女優の鈴木紗理奈（48）が2日、インスタグラムを更新。シングルマザーとして育てる16歳長男との母子関係についてつづった。

鈴木はストーリー機能を使って「帰国してるよー！！」と、米国留学中の長男利音（りおと）さんが帰宅した写真をアップして報告。「そんなこともありてんやわんやの我が家 泥棒入ったんかくらい荒れてます」と泣き笑いの絵文字を添えてつづった。

その後の投稿では「息子とはすんごい硬い絆の親子関係ではあるけど 普段はまじ親友みたい なんなら、息子にbroって呼ばれてるw」と、ファンにもよく知られている良好な親子関係について言及。「たまに仲良いことに対しての批判コメントくることリオトに伝えたら 親子関係めちゃくちゃいい事にヤキモチ妬いてる上手くいってない人たちやから、気にすんなとのこと」と、一部の批判に対する愛息の言葉を紹介し、「わたしのマインド受け継いでるやん！！！もう心配はない」と感心。「マインドセットは幸せに生きていくために何より大切」と持論を記した。

鈴木は08年12月にレゲエミュージシャンのTELA−Cと結婚し、10年2月に第1子長男をもうけたが、13年12月に離婚を発表した。