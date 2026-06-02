JO1¡¦º´Æ£·Ê¸ê¡¢ÆÍÁ³ÎÞ¤°¤ß¡ÄÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤È¤Î¡È½é¥µ¥·°û¤ß¡ÉÃæ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×
¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ëµï¼ò²°¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¤È¤¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¡×¡Ö°û¤ß¤¿¤¤°ìÇÕ¡×¡Ö¥²¥¹¥È»×¤¤½Ð¤Î°ì¶Ê¡×¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤Î°ìÉÊ°ìÇÕ°ì¶Ê¡Ù¡£
5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¡¢28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥²¥¹¥È¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ïº´Æ£·Ê¸ê¡ÊJO1¡Ë¡£ßÀ²È¤È¤Ï»öÌ³½ê¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃç¤À¤È¤¤¤¦¡£
2¿Í¤ÏÂç½°¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¼ò¾ì¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¥µ¥·°û¤ß¡É¤ò³«»Ï¡£¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¤È¥¨¥Ó¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö°û¤ß¤¿¤¤°ìÇÕ¡×¤È¤·¤Æ2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÇò¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ßÀ²È¤ÈJO1¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢º´Æ£¤ÎÂ¾¶È¼ï¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¡¢¼ñÌ£¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏJO1Á´°÷¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¶¦Æ±À¸³è¤Î¼ÂÂÖ¡É¤Ê¤É¡¢ßÀ²È¤â¶ÄÅ·¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º´Æ£¤Î¾®³Ø¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¤æ¤º¤Î¡Ø±É¸÷¤Î²Í¶¶¡Ù¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£º´Æ£¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¬¥®¥¿¡¼¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ¼¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ü¥íµã¤¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ßÀ²È¤â¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤¬ºÇ¹â¤À¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄ°¤Æþ¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌÜ¤«¤éÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£ßÀ²È¤â¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤ËÀèÀ¸¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢º£¤Î·Ê¸ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¤Þ¤¿¡¢¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤Ê¤êº´Æ£¤¬¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¤³¤Ü¤¹¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Í¤ó¤Ç¡£¼ò°û¤ó¤Ç²ÎÄ°¤¤¤Æµã¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¨¤¨¤«¤é¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¤³¤Î¶Ê¤òº£¤Ç¤â¿É¤¤Æü¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤ÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤ÆßÀ²È¤â¡Ö¤Þ¤¿JO1¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡×¤È¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï»×¤ï¤º¡Öµã¤«¤»¤Ë¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈßÀ²È¤Î¡È¸ý·â¡É¤òÀ©»ß¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ßÀ²È¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä²¶¤Ï¡Äµã¤«¤»¤Ë¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¥¨¥ÓºÜ¤»¤¿¤Î¤¬¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤À¤«¤éÍ¾·×µã¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£