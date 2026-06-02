2026年5月29日、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が自身のYouTubeチャンネルを更新。車を購入する様子を公開した。

（関連：【画像あり】「カスタムされてかっこいい」200万のハイラックスや980万円のタンドラ）

今回は、スタッフが使う仕事用として車を購入するようだ。やってきたのは、中古車販売店の『ジャッツ』。まず最初に紹介したのは、トヨタの189万円の「ハイラックス」。今回井戸田は、荷物がたくさん積める車を探しているようだ。さっそくエンジンをかけてみることに。後部座席はやや狭め。荷台は長めに作られているようで、全長約5メートルになる。

次に紹介したのは、209万円のトヨタ「ハイラックスサーフ」。角張ったスタイルが特徴のようで、ヘッドライトはガラスになっている。後ろの荷台は開くと座れるようになっており、井戸田は「これはいい」と高評価。ただ「200万するのかー」と値段にやや迷っているようだ。

次に見たのは、980万円のトヨタ「タンドラ」。この車はオフロード仕様になっているようで、座席は広々とゆったりしている。荷台には引き出して使える小物入れも取り付けられており、荷物もかなり積めそうだ。まだあまり走っておらず、年式も令和4年ということだったが、価格に「たけーな！」と驚きを見せた。今回は購入決定までは至らなかったが、今後の動画で続報を待ちたい。

今回の動画に視聴者からは「ピックアップトラック良いですね！」「カスタムされてかっこいい」「デカい！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）