女優でアーティストとしても活動するのん（32）が5月30日のブログで、お笑いコンビ・かが屋の第7回かが屋単独ライブ「大カロ貝屋展3」を訪れたことを報告した。



【写真】大好きなお笑いコンビに挟まれチャージ完了!

のんはブログのタイトルを「チャージ」とし、「最高だったーーー」「面白かったあーー」と書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどを表す絵文字を添えて興奮度を表し、単独ライブを楽しんだことを投稿した。「いつまでも余韻に浸っていたいスペシャルな空間でした」と満足げに振り返り、加賀と賀屋と弾ける笑顔でピースサインを決める3ショットを公開した。



また、「私が当たったのは、定食屋の夫婦」とバッグに「定食屋の夫婦」と書かれたオリジナルグッズのジップバッグの写真も投稿し、「#大カロ貝屋展3」「#かが屋」とハッシュタグを添えて「チャージ」できた一日を報告した。ファンから「のんちゃんかわいい 笑顔素敵」「素敵な笑顔の写真ありがとう」などとコメントが届いている。



のんは2013年のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」で大ブレーク。黒髪のショートヘアで列島を魅了し、「じぇじぇじぇ」の流行語も生んだ



（よろず～ニュース編集部）