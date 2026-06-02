お笑いタレント・土田晃之（53）が5月31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に出演。5月25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」で、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が大活躍していたと語る場面があった。

テレビ朝日「アメトーーク!」の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう」に参加したのが縁で、同イベントにも出演した粗品。土田は「結構前の時点から、粗品が太田プロに来て、ちゃんとネタ打ちとかをやってくれていて」と念入りに準備していたと明かした。

また「ハード系な芸から、優しい面もフルである人だなって思ったのは」といい「粗品は出番もあってリハもあるから、個室なんだけど。俺と（カンニング）竹山くんと松村（邦洋）さんとデンジャラス安田さんは大部屋だったのよ。ちょこっと出るぐらいだからさ。そしたらマネジャーに“粗品さんが僕も大部屋に”って連絡があって。凄くない?ほぼ接点のない先輩たちがいるところに来てさ」と謙虚な姿勢に驚いたそう。

粗品はダチョウとのコント、キス芸、熱湯風呂などで大活躍。最後は上島竜兵さんが「アメトーーク!」収録後に説教をするくだりも、完全に再現していたという。土田は「粗品が皆のことを調べてきてくれてるのよ。カンペも何もないし、誰をチョイスするかもあいつ次第。本当に凄いなって。こんなおじさんたちのライブに、こんなに協力してくれるんだって」と感謝を口にしていた。