わんこと男の子の尊い家族愛を感じる光景がSNSで話題です。風邪を引いて寝付けない男の子を心配したわんこが取った行動とは…？投稿は18万回再生を突破し「ステキなお兄ちゃん」「ほんとに優しいね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：風邪を引いてしまった男の子→なかなか寝付けずにいたら、犬が近づいてきて…愛しかない光景】

風邪を引いた息子さんの元へわんこが…

TikTokアカウント「hulk.a.p.b.t」に投稿されたのは、ピットブルの「ハルク」くんと投稿者さんご夫婦の息子さんとの日常の一コマ。

この日、風邪を引いていた息子さんは布団で横になるも、なかなか寝付けない様子。具合が悪いのに眠れないのは辛いですよね…。そんな息子さんを心配してすぐにハルクくんがやってきました。

するとすぐさまハルクくんを撫で始めた息子さん。あたたかな温もりを求めていたのでしょう、ホッとした様子が伝わってくる光景だったといいます。

家族愛を感じる光景に感動

ナニードッグ(子守犬)とも呼ばれるほど、赤ちゃんや子どもに愛情深い犬種といわれるピットブル。息子さんをあやし、見守るハルクくんはまさにナニードッグそのものです。

息子さんのそばを決して離れないハルクくんの姿からは、「早く元気になってほしい」という気持ちがひしひしと伝わってきます。家族の絆に種族は関係ありませんね。

風邪でなかなか眠れない息子さんを優しく見守るハルクくんの姿は、多くの人に感動を与え、『わんこっていいなぁ…』そんな気持ちにさせてくれたのでした。

この投稿に胸があたたかくなった人は多いようで「スゴイ…涙出てくる」「素晴らしい家族愛」「優し過ぎるし可愛すぎる」など、多くの絶賛の声が寄せられました。

少し触れているだけで抜群の安心感♡

息子さんとハルクくんの強い絆を感じる別投稿もご紹介します。飼い主さんがリビングの扉を開けると、ソファでスヤスヤと眠る息子さんの姿が…。そしてソファから滑り落ちた手はハルクくんの背中にそっと触れていたそう。

ほんの少し触れているだけでも、心の底から安心できるのでしょう。ハルクくんの感触と温もりは何よりの癒し効果があるに違いありません。

ナニードッグさながらの優しく頼もしいハルクくんは、ご家族にとびきりの癒しと笑顔を届けているのでしょう…！

TikTokアカウント「hulk.a.p.b.t」には、ちょっぴり強面な見た目とは裏腹の、心優しいハルクくんの姿が紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hulk.a.p.b.t」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております