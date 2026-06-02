ワンコが赤ちゃんと一緒に、親友のお家に遊びに行ったら…？ワンコのお姉さんらしい行動や尊い光景にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんと一緒に親友の家へ来た犬→どうしても赤ちゃんが気になってしまい…大好きが伝わる『尊い光景』】

赤ちゃんと一緒にお友達の家へ

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「いちみ」ちゃんが赤ちゃんと一緒に、親友の「ちょび」ちゃんに会いに行った時の様子です。

ちょびちゃんのお家に到着するとハスキー仲間が集まっていたので、さっそくお庭で遊び始めたいちみちゃん。しばらく遊びに夢中になっていたのですが、途中でお家の中にいる赤ちゃんのことを思い出し、「どうしてるかな？」と心配して窓越しに様子をうかがい始めたそう。

ワンコのお姉さんっぷりが素敵

いちみちゃんはなかなか窓の前から離れようとせず、赤ちゃんが外に出てくるのを健気に待ち続けていたとか。そこでとりあえず窓越しに赤ちゃんの姿を見せてあげると、ようやく満足してお友達のところに戻っていったそう。

その後、飼い主さんが赤ちゃんと一緒にお庭に出たら、いちみちゃんと親友のちょびちゃんがそばへ。ちょびちゃんに赤ちゃんを紹介すると、そっと匂いを嗅いでご挨拶してくれたとか。

一方のいちみちゃんはお庭の草を食べるのに夢中になっていたのですが、赤ちゃんが泣き出すと「大丈夫かな？」とソワソワ…。ちょっぴり心配性で優しいいちみちゃんは、まるで本当のお姉さんのようです。

再訪した日の可愛い光景

数日後、いちみちゃんは再びちょびちゃんのお家を訪れて、改めて赤ちゃんを紹介したそう。「これ、わたしの弟！」とドヤ顔で自慢した後は、赤ちゃんのそばでちょびちゃんと遊び始め、赤ちゃんがお家の中に入ると窓の前で出待ち。ずっと赤ちゃんを気にかけている姿に愛を感じます。

そして飼い主さんが赤ちゃんを抱っこしてお庭を行ったり来たりしてみたら、なんといちみちゃんとちょびちゃんが２匹揃ってトコトコと後をついてきたとか！あまりにも可愛い光景に、心がほっこりします。赤ちゃんがもう少し大きくなって、2匹と遊べるようになるのが楽しみですね。

この投稿には「赤ちゃんについていく2頭が可愛すぎる！」「頼もしくて優しいお姉ちゃん」といったコメントが寄せられています。

いちみちゃんの可愛い姿や赤ちゃんとの心温まる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。