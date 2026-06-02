¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷6¹æ Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¤¢¤¹ÌÀ¤±Êý～ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÀÜ¶á ±«É÷¤Ë·Ù²ü¤ò Ž¢¥Á¥ã¥ó¥ßーŽ£¤³¤ÎÀè¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©ÈòÆñ½ê¤ò³«Àß¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤â µ¤¾Ý¾ðÊó
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢º£ÌëÃÙ¤¯¤«¤é±«¤äÉ÷¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÁá¤á¤ËÈòÆñ½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷6¹æ ±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¡©
¡Ê²¬ÉôÁó¿Íµ¼Ô¡¡¸á¸å3»þÈ¾²á¤®¡Ë
¡ÖÌë¤Ë¤«¤±¤Æ±«É÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸æÉÍÄ®¤Ç¤ÏÈòÆñ½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷6¹æ ±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¡©
»°½Å¸©¸æÉÍÄ®¤Ç¤ÏÈòÆñ½ê6¤«½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±1¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö12»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡ÊÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿¡Ë·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¹¤°¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤éÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
»°½Å¸© 11¼«¼£ÂÎ¤Ç155¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤ò³«Àß
¡ÊÁ°ÀîÃÒÉ§µ¼Ô¡¡¸á¸å6»þ²á¤®¤´¤í¡Ë
¡ÖÈøÏÉ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÉ÷¤ÇµëÌýµ¡¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¼Ö¤ÇÊÉ¤òºî¤ëÂÐºö¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊýÈøÏÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¼«¼çÈòÆñ¤·¤¿¿Í¤â¡£
¡Ê¼«¼çÈòÆñ¤ò¤·¤¿¿Í¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤À¤«¤é¡Ê±«¤¬¡Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£º£ÈÕ¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
»°½Å¸©Æâ¤Ç¤Ï¸½ºß11¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç155¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢6¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ï¸á¸å5»þ¤«¤éºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÈòÆñ½ê50¤«½ê¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷6¹æ Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¤¢¤¹ÌÀ¤±Êý～ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÀÜ¶á
ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¸½ºß¼¯»ùÅçÉÕ¶á¤òËÌÅì¤Ë¸þ¤±¤Æ»þÂ®25¥¥í¤Ç¿Ê¤ß¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤Îµ¤°µ¤Ï980¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®35¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢Â®ÅÙ¤òÂ®¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¡¢±è´ßÃÏ°è¤ò¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¹¤ÎÌÀ¤±Êý～ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¸«¤é¤ì¡¢·ã¤·¤¤±«¤äÉ÷¤Ø¤Î¸·½Å·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£