市川 栞 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。台風は今、九州の南を北上しています。

小野：

この後、速度を上げて太平洋沿岸を進む見込みです。石川県内では、台風に近い加賀地方の山地で、強い雨の降る可能性があります。



雨と風の予想を見ていきます。

小野：

きょう2日夜9時、台風の中心がここです。中心よりも、その先の方に強い雨が予想されています。

小野：

あす3日朝にかけて、強い雨は太平洋側が中心ですが、一部が加賀地方の山地にも予想されています。気象台では3日明け方に、加賀の山地を中心に多い所で1時間に20ミリの強い雨が降ると予想しています。朝以降、雨は落ち着いている見込みです。



同じ画面をもう一度、見ていきます。石川県内の風を中心にご覧ください。

小野：

台風に向かって、始めは東からの風です。



あす3日朝7時、能登南部から加賀では雨に加え、風が強まっている可能性があります。

小野：

瞬間的に強く吹くこともあると思います。ご注意ください。



台風が関東方面に進むにつれて、だんだんと吹き返しの北寄りの風に変わる予想です。



市川：

あす3日朝、子どもたちが学校へ向かう時間には、雨と風に気をつけてください。

