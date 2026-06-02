6月2日 発表

タイトーは、最上級プライズフィギュアブランド「T-most」の第7弾として、イラストレーターのiXima氏が描き下した「初音ミク」の商品化決定を発表した。展開日は未定。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本内容を発表しており、iXima氏が描き下したNT衣装の「初音ミク」を、最上級プライズフィギュアブランド「T-most」から、1/6スケールで立体化することを伝えている。

Art by iXima (C) Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net