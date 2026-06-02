タイトーの最上級プライズフィギュアブランド「T-most」の第7弾にiXima氏が描き下した「初音ミク」がNT衣装で登場決定
6月2日 発表
タイトーは、最上級プライズフィギュアブランド「T-most」の第7弾として、イラストレーターのiXima氏が描き下した「初音ミク」の商品化決定を発表した。展開日は未定。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本内容を発表しており、iXima氏が描き下したNT衣装の「初音ミク」を、最上級プライズフィギュアブランド「T-most」から、1/6スケールで立体化することを伝えている。
【速報‼】タイトー最上級プライズフィギュアブランド「T-most」第7弾登場決定‼- タイトートイズ (@Taito_Toys) June 2, 2026
iXimaさんが描き下ろした「#初音ミク」がNT衣装で登場✨
【1/6スケール】の当社最大サイズの圧倒的な存在感とクオリティをご堪能ください‼
お楽しみに✨#タイトー #Tmost pic.twitter.com/qVguqokrXM
Art by iXima (C) Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net