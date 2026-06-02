3日(水)は台風6号の影響で、東北地方では福島県や宮城県を中心に大雨や大荒れとなる予想です。福島県内を走る常磐道や常磐線など、交通への影響も心配されます。不要・不急の外出は控えるようにしましょう。

台風影響

台風6号は3日(水)夕方に関東の南海上を東へ進み、東北地方に最も近づく予想です。



福島・宮城県沖の海上では、3⽇(水)昼過ぎから4⽇(木)午前にかけて⼤荒れや⼤しけとなるでしょう。暴⾵やうねりを伴った⾼波に警戒してください。

また、三陸沖から湿った海風が吹きつけるため、福島県浜通りや宮城県南部の山沿いを中心に大雨となるでしょう。ピークは3⽇(水)昼前から夕方とみられますが、4⽇(木)にかけて雨が続く予想です。⼟砂災害や低い⼟地の浸⽔、河川の増⽔に⼗分注意が必要です。





[⾵の予想]3⽇に予想される最⼤⾵速(最⼤瞬間⾵速)東北太平洋側南部海上 20メートル (30メートル)東北太平洋側南部陸上 15メートル (30メートル)4⽇に予想される最⼤⾵速(最⼤瞬間⾵速)東北太平洋側南部海上 20メートル (30メートル)[波の予想]3⽇に予想される波の⾼さ東北太平洋側南部 6メートル うねりを伴う4⽇に予想される波の⾼さ東北太平洋側南部 6メートル うねりを伴う[⾬の予想]3⽇に予想される1時間降⽔量は多い所で、東北太平洋側南部 30ミリ3⽇6時から4⽇6時までに予想される24時間降⽔量は多い所で、東北太平洋側南部 120ミリ

交通影響

3日(水)は、台風による大雨などによって交通への影響も心配されます。



■道路

国土交通省や気象庁などによると、以下の区間で大雨により通行止めになる可能性があります。(2日午後2時現在)



[国道49 号いわき市好間地区]

[E6 常磐自動車道岩間IC〜広野IC、新地IC〜山元IC]

[E49磐越自動車道いわきJCT〜いわき三和IC]



■鉄道

JR東日本によると、以下の路線で運転見合わせや遅れなどの可能性が発表されています。(2日午後6時現在)



●運転見合わせ

・常磐線(勝田〜原ノ町):12時頃〜終日

・東北本線(黒磯〜福島):12時頃〜21時頃

・磐越西線(郡山〜会津若松):12時頃〜終日

・磐越東線(いわき〜小野新町):10時頃〜終日

・磐越東線(小野新町〜郡山):12時頃〜終日

・水郡線(常陸大子〜郡山):11時頃〜18時頃



そのほか、山形新幹線(福島〜新庄駅間)や東北本線、奥羽本線などの一部区間で遅れや運休の可能性が発表されています。



大雨や強風などの状況により交通への影響が拡大する可能性がありますので、最新の気象情報や、道路交通情報を確認し、不要不急の外出は控えるようにしましょう。

台風一過とはならず

東北地方は4日(木)以降も湿った空気が流れ込みやすく、曇りや雨の日が多いでしょう。涼しい海風の影響で仙台など太平洋側は日中もヒンヤリする日が多くなりそうです。体調管理にもご注意ください。