近年、リアルイベントの復活やサブカルチャーの盛り上がりが最高潮に達している。そんな中、ゲームセンターでおなじみの「GiGO」が仕掛ける超大型イベントが、聖地・秋葉原に帰ってくる。株式会社GENDA GiGO Entertainmentは、2026年6月20日と21日の2日間、ベルサール秋葉原の1階と地下1階にて「GiGO EXPO 2026」を開催する。

昨年、初の試みとして行われた「GiGO EXPO ZERO」の成功を受け、今年はいよいよ本格的なエキスポとして大スケールアップして始動。豪華すぎる声優陣のトークショーからポーカーフェスまで、アキバの熱気をさらに底上げするお祭り騒ぎの全貌を一挙に紹介しよう。

昼は津田健次郎やμ’s新田恵海・内田彩が登壇！ 見どころ満載の豪華ステージ

今回の「GiGO EXPO 2026」は、会場の広さも体験の濃さも前年をはるかにしのぐ。誰もが無料でふらっと立ち寄って楽しめる1階エリア（約275坪）では、ゲームや限定グッズの物販、企画展示のほか、ブシロードによる特設ブースも出展。

そして、新設された地下1階エリア（約179坪）で展開される事前抽選予約制のメインステージがとにかく激アツだ。

初日の6月20日には、大人気TVアニメ『ラーメン赤猫』のスペシャルトークステージが開催され、声優の津田健次郎や折原くるみが登壇。このほか、夢限大みゅーたいぷ」のトークや、謎のお面ダンス集団「O-MENZ」のライブが会場を熱くする。

さらに見逃せないのが、GiGOコラボカフェ秋葉原の10周年を記念した「ラブライブ！ スペシャルトークショー」だ。ステージにはμ’sの高坂穂乃果役・新田恵海と、南ことり役・内田彩が登場し、ラブライブ！シリーズとともに歩んできた10年の歴史を振り返る。

2日目の6月21日には、ハロー！プロジェクト「ロージークロニクル」メンバー出演ステージや、秋葉原のヲタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ（RAB）」によるスペシャルライブも用意されており、片時も目が離せないラインナップとなっている。

夜はポーカーフェスで心理戦を！24時間体制のエンタメ空間へ

「GiGO EXPO 2026」は昼間だけで終わらないのが大きなポイントだ。初日である6月20日の夜からは、地下1階エリアにてオールナイト特別企画「GiGO POKER FES」が開催される。

MCにはプロポーカープレイヤーのななちゃらを迎え、公認アンバサダーの西尾夕香や相良茉優もプレイヤーとして参戦する。夜の秋葉原の地下で、豪華ゲストたちとチップを賭けて心理戦を繰り広げるという、想像しただけでゾクゾクするような刺激的な時間になりそうだ。

6月20日・21日はアキバに全員集合して遊び尽くせ！

1階の入場無料エリアで気軽に遊ぶもよし、地下のステージで豪華キャストの熱気を感じるもよし、夜はポーカーで腕試しをするもよし。「GiGO EXPO 2026」は、まさに昼から夜まで五感を刺激してくる濃密すぎるエンタメ空間だ。

各ステージの観覧申込については、イベント公式サイトにて順次情報が公開されている。いち早く熱狂の瞬間を確保したい人は、公式の案内を忘れずにチェックしてほしい。

イベント概要

イベント名：GiGO EXPO 2026(ギーゴ エキスポ 2026)

開催日：2026年6月20日（土）・21日（日）

時間：6月20日（土）10:00〜18:00 ※B1Fのみ〜30:00 6月21日（日）10:00〜18:30

会場：ベルサール秋葉原1階・B1階（東京都千代田区外神田3-12-8）

アクセス：JR「秋葉原駅」電気街北口 徒歩3分

料金：入場無料（※一部ステージは事前申込制）

主催：株式会社GENDA GiGO Entertainment

公式サイト：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo