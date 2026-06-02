サッカーW杯北中米大会(11日)に臨む日本代表は2日、事前合宿地メキシコ・モンテレイに向けて出発するため、成田空港に到着した。今後、手続きを経て出国する。

森保一監督を先頭に、ネイビーのスーツ姿の遠藤航主将(リバプール)ら選手、スタッフが出発ロビーに姿を現すと、駆けつけた約250人のファンやサポーターと約100人の報道陣から「頑張れ！」などと大きな歓声が上がった。

唯一合流が遅れていたMF鎌田大地(クリスタルパレス)も合流し、招集全26人で到着。DF長友佑都(FC東京)は、「闘魂」と書かれた日の丸の鉢巻きを巻いて登場し、ひときわ大きな歓声を浴びていた。

チームは先月31日にW杯前最後の実戦となる壮行試合アイスランド戦に1−0で勝利。0−0で迎えた後半42分、途中出場のFW小川が決勝ゴールを決めた。これで昨年10月のブラジル戦から6連勝。森保監督も「タフな戦いの中で自分たちが崩れず最後に勝ちに持っていくことができた。いい予行演習になった」とうなずいた。勢いに乗る森保ジャパンが、いよいよ決戦の地へ飛び立つ。

日本は14日（日本時間15日）に1次リーグF組の初戦でオランダと対戦する。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと顔を合わせる。