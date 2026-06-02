北京地下鉄に「強冷房車」と「弱冷房車」が登場、車内温度差は2度―中国

夏が訪れ、北京の気温も日に日に上昇している。北京の地下鉄各路線は5月30日、全面的に「クールモード」に突入した。今年の夏、地下鉄運営会社「北京地鉄」が管轄する全ての路線の列車（首都空港線を除く）では、引き続き「強冷房車」と「弱冷房車」の2タイプの温度に設定した車両を設置している。また、古い空調設備をリニューアルしたほか、15号線の地上駅には遮熱フィルムを貼ることで、列車待ちの乗客の快適度を高めている。

「強冷房車」と「弱冷房車」の車内温度差は2度。地下鉄路線では「強冷房車」が24度、「弱冷房車」が26度に、地上を走る路線の車両の温度設定は「強冷房車」が23度、「弱冷房車」が25度に設定されている。また、その日の天候や利用者の状況などに合わせて、車内の温度は柔軟に調整されることになっている。

各路線の車両の構造が異なるため「強冷房車」と「弱冷房車」の位置は異なるが、前方と後方2車両が「強冷房車」で、その中間の車両が「弱冷房車」である路線がほとんどだ。はっきり分からない場合は、プラットホームのホーム柵に貼られている表示を見ることで、希望の車両を見つけることができる。（提供/人民網日本語版・編集/KN）