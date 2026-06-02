NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】不満をあらわにする高山右近と中川清秀

5月31日に放送された第二十一回「風雲！竹田城」では、竹中半兵衛と黒田官兵衛の駆け引きや、太田垣輝延を演じた中野英雄さんと仲野大賀さんとの親子共演が話題となりました。

そんななか、トータス松本さん演じる荒木村重と、その妻・だしとの意味深なやり取りに視聴者の注目が集まっています。

＊以下第二十一回のネタバレを含みます。

＜第二十一回のあらすじ＞

秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。

半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。

一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨む！

「お手並み拝見といこうではないか」

信長の命を受け、播磨攻めの準備を進める秀吉。

これまで、荒木村重のもとで播磨攻略を進めてきた高山右近（市川知宏）と中川清秀（すがおゆうじ）は、「羽柴などという成り上がり者に横取りされねばならんのですか！」と不満をあらわに。

これに対し村重は、「悔しい思いはわしも同じじゃ。しかしここは耐えるしかあるまい」と二人をなだめます。

さらに、「お手並み拝見といこうではないか。わしと筑前、果たしてどちらが真の成り上がりか」と言って、手元の饅頭を頬張りました。

村重がだしに明かした本音とは

場面は変わり、山谷花純さんが演じる村重の妻・だしが登場。

豪快に夕餉を食べる村重を見て、だしは思わず微笑みます。

「安堵しておられるのですね。だってその食べっぷり」

村重は「正直、播磨やの備前やの任されても、どうも思うようにいかず。いつ上様に叱られるかと思うともう恐ろしゅうて恐ろしゅうて、生きた心地がせんかったわ」と本音を吐露します。

しかしその直後、低い声で「あわよくば、これまでやってきた播磨の国衆とのつながりを生かして、筑前に貸しの一つも作れればそれで十分じゃ。すまんのう、無欲な男で」と語る村重。

するとだしは、「何をおっしゃいます。それこそが、強欲ではございませぬか」と返します。

村重は「ハハ…かなわんのう、そなたには」と応じました。

だしは当代随一の美女を意味する「今楊貴妃」とも称された人物。

「だし殿が美しい」「だし様推しなので登場が嬉しい」など、山谷さんの気品あるたたずまいを絶賛する視聴者の声も見られました。

夫婦団らんに漂う不穏な気配

一方、この場面に流れるどこか不穏な空気にも注目が集まることに。

視聴者からは「トータスさんの夫婦団らんシーン出てきて『ひやっっ！』とした」「だしさんの言葉が深い。『強欲』の意味を考えてしまう…」「このシーンで身震いが止まらなかった」「なんでこんな仲良し夫婦の姿を見せるんやろなあ」といった声が続出。

さらに、「だしを登場させたということは、この先の展開も描くということか」「六条河原を思い出してしまって見ていられない」といったコメントも。

史実を知る視聴者からは今後を案じる反応が寄せられました。

史実が示す、だしの悲劇

史実では、こののち村重は信長に反旗を翻し、有岡城で籠城戦を続けます。

しかし最終的には城を脱出し、残された家来たちは見せしめとして殺害されることに。

だしもまた、京都・六条河原で処刑されたと伝えられています。

今回の穏やかな夫婦団らんの場面は、そんな悲劇的な結末を知る視聴者にとって、複雑な思いを抱かせるものとなったようです。

聡明で美しい妻・だしと村重の運命が、今後どのように描かれるのか注目が集まります。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。