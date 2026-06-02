NPB¡¡Íâ3Æü¥Õ¥¡¡¼¥à4»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤òÁá¡¹¤ËÈ¯É½¡¡ÂæÉ÷6¹æÀÜ¶á¤Î¤¿¤á¡¡2Æü¤Ï1·³¤Ç2»î¹ç&¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç2»î¹ç¤¬Ãæ»ß
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï2Æü¡¢Íâ3Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷6¹æÀÜ¶á¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
2Æü¤Ï1·³¤Î¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿ÀÂÐÀ¾Éð¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹ÅçÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤¬»î¹çÁ°¤ËÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÏÍ³±§¤Î¹ÅçÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿ÀÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NPB¤ÏÍâ3Æü¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿4»î¹ç¤ò¡¢Á°Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÁá¡¹¤Ë»î¹çÁ°Ãæ»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦3Æü¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°»î¹çÃæ»ß
¥ä¥¯¥ë¥È¡Ý¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë
ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÝÃæÆü¡Ê³ù¥¹¥¿¡Ë
¥Ï¥ä¥Æ¡Ýµð¿Í¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¡Ë
À¾Éð¡ÝDeNA¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë