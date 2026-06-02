台風６号（チャンミー）の進路 ３日には西日本から東日本に接近するおそれ

台風６号は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近し、３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。

西日本では３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

東日本太平洋側では３日は、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。

四国地方、近畿地方、東海地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風６号は、２日午後６時には宮崎県日南市の南南東約４０キロにあって、１時間におよそ４０キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

［風の予想］最大瞬間風速３５ｍ

西日本太平洋側、東日本太平洋側、東北太平洋側では、非常に強い風が吹く見込みです。

▼２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

九州北部地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部・奄美地方 ２５メートル（３５メートル）

▼３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

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［雨の予想］線状降水帯発生のおそれ

西日本太平洋側や東日本太平洋側を中心に、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

▼２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ３００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ３００ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部地方 １００ミリ

九州南部・奄美地方 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。

（東海地方）静岡県 ３日明け方から昼前にかけて

（東海地方）愛知県 ３日未明から朝にかけて

（東海地方）三重県 ２日夜遅くから３日朝にかけて

（近畿地方）奈良県 ２日夜遅くから３日明け方にかけて

（近畿地方）和歌山県 ２日夜遅くから３日明け方にかけて

（四国地方）徳島県 ２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

（四国地方）高知県 ２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

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［波の予想］太平洋側では猛烈なしけ

東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

２日に予想される波の高さ

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ８メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

東海地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ８メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ９メートル うねりを伴う

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気象庁の［防災事項］

東日本太平洋側では３日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。

西日本太平洋側では３日にかけて、東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。奄美地方では２日は、うねりを伴った高波に警戒してください。

西日本では３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

雨・風シミュレーション2日～４日 雨と風のピーク時間帯は

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