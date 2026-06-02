¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥È¥ë¥³³°Áê¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7·î¤ÎNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡¢²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê ¥È¥ë¥³³°Áê¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7·î¤ÎNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡¢²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê ¥È¥ë¥³³°Áê¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7·î¤ÎNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡¢²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê 2026Ç¯6·î2Æü 18»þ11Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥È¥ë¥³³°Áê¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7·î¤ÎNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡¢²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê ¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¤¥é¥ó¤Ï°ÍÁ³¡ÖºÇ½ª¥Æ¥¥¹¥È¡×¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡á¥á¥Ø¥ëÄÌ¿® £Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ²¤½£³ô¡¡½ªÃÍ¡¡Â·¤Ã¤Æ²¼Íî