５月ユーロ圏ＣＰＩ速報は前年比＋３．２％、ＥＣＢ６月利上げを後押し＝ロンドン為替



5月ユーロ圏消費者物価（CPI）速報は前年比+3.2％ち前回4月の+3.0％から一段と上昇。市場予想通りの結果となった。コアCPIは+2.5％と前回+2.2％および市場予想+2.4％を上回った。一方、前月比は+0.1％と前回の+1.1％からは小幅にとどまった。全般的には根強いインフレ圧力が示されており、市場の6月ECB利上げ観測を後押ししている。



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