ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊７１ｂｐに小幅縮小、リスク警戒やや緩和
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.955
フランス　　　3.569（+61）
イタリア　　　3.667（+71）
スペイン　　　3.366（+41）
オランダ　　　3.072（+12）
ギリシャ　　　3.621（+67）
ポルトガル　　　3.312（+36）
ベルギー　　　3.486（+53）
オーストリア　3.19（+24）
アイルランド　3.116（+16）
フィンランド　3.292（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）