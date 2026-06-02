ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに小幅縮小、リスク警戒やや緩和
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに小幅縮小、リスク警戒やや緩和
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.955
フランス 3.569（+61）
イタリア 3.667（+71）
スペイン 3.366（+41）
オランダ 3.072（+12）
ギリシャ 3.621（+67）
ポルトガル 3.312（+36）
ベルギー 3.486（+53）
オーストリア 3.19（+24）
アイルランド 3.116（+16）
フィンランド 3.292（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.955
フランス 3.569（+61）
イタリア 3.667（+71）
スペイン 3.366（+41）
オランダ 3.072（+12）
ギリシャ 3.621（+67）
ポルトガル 3.312（+36）
ベルギー 3.486（+53）
オーストリア 3.19（+24）
アイルランド 3.116（+16）
フィンランド 3.292（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）