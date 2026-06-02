ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに小幅縮小、リスク警戒やや緩和 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに小幅縮小、リスク警戒やや緩和

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに小幅縮小、リスク警戒やや緩和

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）

ドイツ 2.955

フランス 3.569（+61）

イタリア 3.667（+71）

スペイン 3.366（+41）

オランダ 3.072（+12）

ギリシャ 3.621（+67）

ポルトガル 3.312（+36）

ベルギー 3.486（+53）

オーストリア 3.19（+24）

アイルランド 3.116（+16）

フィンランド 3.292（+34）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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