¡ÔÂæÉ÷6¹æ ¹âÃÎ¸©Æâ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Õ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï±¿µÙ¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÁá¤á¤Î²¼¹»¤â¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï±¿µÙ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÁá¤á¤Î²¼¹»¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¸©Æâ¤Î2Æü¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷6¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ÷¤¨¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î¸øÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ï2Æü¡¢³Æ³Ø¹»¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç²¼¹»¤òÁá¤á¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âè»Í¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Ë»ùÆ¸¤Î²¼¹»»þ´Ö¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¸á¸å1»þÈ¾¤Ë»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë²¼¹»¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ë¤ÏÁ´°è¤ËË½É÷·ÙÊó¡¢ÇÈÏ²·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¡¢¸©À¾Éô¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë3Âç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç½ÉÌÓ»Ô¤ä»ÍËü½½»Ô¤Ê¤É¸©Æâ9»ÔÄ®Â¼¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½ÉÌÓ»Ô¤Ê¤É22»ÔÄ®Â¼¤ÇÈòÆñ½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢¼¼¸Í»Ô¤Ç1À¤ÂÓ1¿Í¤¤¤ÎÄ®¤Ç1À¤ÂÓ1¿Í¡¢Æü¹âÂ¼¤Ç1À¤ÂÓ2¿Í¡¢ÂçËÄ®¤Ç2À¤ÂÓ2¿Í¿Üºê»Ô¤Ç2À¤ÂÓ3¿Í¡¢ÅìÍÎÄ®¤Ç4À¤ÂÓ4¿Í¡¢Âç·îÄ®¤Ç5À¤ÂÓ6¿ÍÅÚº´À¶¿å»Ô¤Ç10À¤ÂÓ10¿Í½ÉÌÓ»Ô¤Ç14À¤ÂÓ20¿Í¤¬¼«¼çÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¡¢»ÍËü½½»Ô¤ÎÈòÆñ½ê¤Î°ì¤Ä¡¢ÃæÂ¼¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï»ÍËü½½»Ô¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¿¦°÷¤¢¤ï¤»¤Æ11¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å5»þ»þÅÀ¤Ç½ÉÌÓ»Ô¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¡¢»ÍËü½½»Ô¡¢¤Ê¤É13»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¡Ë¡×¤ò½Ð¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤äÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ê¤É¤ËÁá¤á¤ÎÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Æü¤Ë¸á¸å2»þº¢¹âÃÎ»Ô¤Î¸©Æ»¹°À¥¹âÃÎÀþ¤ÇÄ¾·ÂÌó40¥»¥ó¥Á¤ÎÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Í¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÅÅÀþ¤ÎÃÇÀþ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ÍËü½½Ä®¡¢±ÛÃÎÄ®¡¢¿ÎÍäÀîÄ®¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢Éüµìºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÆüÄ«¡¢JR¹âÃÎ±Ø¤Ç¤Ï²þ»¥¸ý¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀß¤±¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÎó¼Ö¤Î±¿µÙ¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°¦ÃÎ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ë¡¢¹âÃÎ¾ë¤È¤«¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤ò´Ñ¸÷¸«Ê¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Æ°¦ÃÎ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡üÄÌ³Ø¤Î¹â¹»À¸
Q.µ¢¤ê¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©
¡ÖÄÌ¾ï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÖÄí¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª¤È¤«¤ò¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Êº£Ìë¤Ï¡Ë³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
JR»Í¹ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÚ»¾Àþ¤Ï¡¢ÆÃµÞ¤ÈÉáÄÌÎó¼Ö¤¬¹âÃÎ±Ø¤È·¦Àî±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿µÙ¤Þ¤¿¤ÏÉôÊ¬±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2ÆüÌë¤«¤éÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¹âÃÎ±Ø¤È°¤ÇÈÃÓÅÄ±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½ÅÚÀþ¤â¸á¸å¤«¤é·¦Àî±Ø¤«¤é¶á±Ê±Ø¤Î´Ö¤ÇÉôÊ¬±¿µÙ¤·ÅÚº´¤¯¤í¤·¤ªÅ´Æ»¤Ï¡¢ÃæÂ¼¡¦½ÉÌÓÀþ¡¢¤´¤á¤ó¡¦¤Ê¤Ï¤êÀþ¤È¤â¤Ë±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ï¡¢Á´Æü¶õ¤¬2Æü¸á¸å¤«¤é±©ÅÄ¤ä°ËÃ°¤ò·ë¤ÖÅìµþÊØ¤ÈÂçºåÊØ¤¢¤ï¤»¤Æ10ÊØ¤¬·ç¹Ò¡£3ÆüÄ«¤Î¹âÃÎÈ¯¡¦±©ÅÄ¹Ô¤¤È¹âÃÎÈ¯¡¦°ËÃ°¹Ô¤¤Î2ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡¢3Æü¤Î¹âÃÎ¡¦±©ÅÄÈ¯ÃåÊØ¤¢¤ï¤»¤Æ6ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£