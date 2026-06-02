TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ìë¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

»°½Å¸©ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈøÏÉ»Ô¤ÎÈøÏÉµù¹Á¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë±«¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å4»þ¤´¤í¤«¤éÉ÷¤¬½Ð»Ï¤á¡¢º£¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÈøÏÉµù¹Á¤Ï»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏÑ¤Î±ü¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï³¤¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¸«À²¤é¤·¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Îµù¹Á¤Î¤¹¤°À¾Â¦¤Ë¤Ï½»Âð³¹¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

°û¿©Å¹¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂæÉ÷¤âº£Ìë¶á¤Å¤¯¤«¤éÅ¹¤ÏÊÄ¤á¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤âÂæÉ÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤É÷¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤Î·×ÎÌ´ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦¤Î±Ä¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢·×ÎÌµ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¼Ö¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢Êª¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»°½ÅÆîÉô¤Ïº£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£