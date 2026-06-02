³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê6·î2Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î2Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 18050(¡¡ 16758)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 953(¡¡¡¡ 553)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 20880(¡¡ 18862)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 877(¡¡¡¡ 177)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡258618(¡¡258618)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10677(¡¡¡¡4177)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 251(¡¡¡¡ 251)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 16758(¡¡ 15393)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1578(¡¡¡¡1578)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 24321(¡¡ 21822)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 705(¡¡¡¡ 455)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡188522(¡¡188522)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8055(¡¡¡¡5555)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 179(¡¡¡¡ 179)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1349(¡¡¡¡1061)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡50)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2497(¡¡¡¡1442)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8011(¡¡¡¡8011)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1932(¡¡¡¡1107)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 550(¡¡¡¡ 550)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 11776(¡¡¡¡2618)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5384(¡¡¡¡5374)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2366(¡¡¡¡1985)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 209(¡¡¡¡ 209)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4643(¡¡¡¡3896)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 500(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10658(¡¡ 10658)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡¡¡34)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23(¡¡¡¡¡¡23)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8933(¡¡¡¡3955)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 215(¡¡¡¡ 215)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4766(¡¡¡¡4132)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6860(¡¡¡¡6531)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4940(¡¡¡¡4791)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 341(¡¡¡¡ 341)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13965(¡¡ 13564)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 315(¡¡¡¡ 315)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 81298(¡¡ 81298)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3698(¡¡¡¡3698)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 865(¡¡¡¡ 682)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 205(¡¡¡¡ 205)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1779(¡¡¡¡ 749)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3107(¡¡¡¡ 764)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5382(¡¡¡¡1794)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 597(¡¡¡¡ 585)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 418(¡¡¡¡¡¡18)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1022(¡¡¡¡1022)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27(¡¡¡¡¡¡27)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 18050(¡¡ 16758)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 953(¡¡¡¡ 553)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 20880(¡¡ 18862)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 877(¡¡¡¡ 177)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡258618(¡¡258618)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10677(¡¡¡¡4177)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 251(¡¡¡¡ 251)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 16758(¡¡ 15393)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1578(¡¡¡¡1578)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 24321(¡¡ 21822)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 705(¡¡¡¡ 455)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡188522(¡¡188522)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8055(¡¡¡¡5555)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 179(¡¡¡¡ 179)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1349(¡¡¡¡1061)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡50)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2497(¡¡¡¡1442)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8011(¡¡¡¡8011)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1932(¡¡¡¡1107)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 550(¡¡¡¡ 550)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 11776(¡¡¡¡2618)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5384(¡¡¡¡5374)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2366(¡¡¡¡1985)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 209(¡¡¡¡ 209)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4643(¡¡¡¡3896)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 500(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10658(¡¡ 10658)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡¡¡34)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23(¡¡¡¡¡¡23)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8933(¡¡¡¡3955)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 215(¡¡¡¡ 215)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4766(¡¡¡¡4132)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6860(¡¡¡¡6531)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4940(¡¡¡¡4791)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 341(¡¡¡¡ 341)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13965(¡¡ 13564)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 315(¡¡¡¡ 315)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 81298(¡¡ 81298)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3698(¡¡¡¡3698)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 865(¡¡¡¡ 682)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 205(¡¡¡¡ 205)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1779(¡¡¡¡ 749)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3107(¡¡¡¡ 764)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5382(¡¡¡¡1794)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 597(¡¡¡¡ 585)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 418(¡¡¡¡¡¡18)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1022(¡¡¡¡1022)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27(¡¡¡¡¡¡27)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹