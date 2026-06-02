「日経225オプション」6月限プット手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万5875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
楽天証券 53( 33)
SBI証券 15( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万6375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万5875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
楽天証券 53( 33)
SBI証券 15( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万6375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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