「日経225オプション」6月限コール手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 10( 8)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 40( 32)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 14( 6)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 10( 8)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 40( 32)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 14( 6)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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