¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯6·î2Æü¡¡ÅìµþD¡Ë

¡¡µð¿Í¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬2Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£2²ó¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤­¤¿¡£

¡¡2²ó1»àÌµÁö¼Ô¤«¤é½¡¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÃÆ¤­ÊÖ¤µ¤ì¤¿½¡¤ÎÂÇµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ÆÂ§ËÜ¤Îº¸Â­¼ó¤«¤é¤¹¤Í¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Â§ËÜ¤Ï±¦¼ê¤ÇÀ©¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡½¡¤ÎÅê¼êÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯»³Ãæ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÆóÎÝ¡¦µÈÀî¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¯±¦Á°ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¼ã·î¤Ë¤â±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ª1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£

¡¡³ÚÅ·»þÂå¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î28¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£