¡Ö¤ª¶â¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡×ÃË¡Ê60¡Ë¤Î¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤Ç¥±¥¢¥Þ¥Í¤Î½÷À¡Ê63¡Ë»¦³²¤«¡Ä¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¡ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô
»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
²ð¸î¤ò¤á¤°¤ë¸½¾ì¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ç¼ó¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎëÌÚ´õÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ¾Á°¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à60ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬¡Ö¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½÷À¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤â»É¤¹¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¸¼´ØÀè¤ÎÏ²¼¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸¼´ØÀè¤ÎÏ²¼¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¿¦¶È¡¢¡Ö¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¡£
²ð¸î¤ä»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢²ð¸î¥×¥é¥ó¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡¢º£¤Î¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿¦¶È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤Ë¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤â²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤Èº£¸å»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏºÙ¤«¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í¡§
¤¤¤Ä¤â¡Ê¤³¤Á¤é¤¬¡Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¥´¥á¥ó¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£²ñ¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¡Ê»ö·ï¤òÊ¹¤¡Ë¤È¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ÃË¤Ï90Âå¤ÎÊì¿Æ¤ÈÆ±µï¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
1Æü¤âÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃË¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢60ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼ó¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î·ÁÀ×¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤Î°ìÊýÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö¡Ê¤º¤Ã¤È¡Ë2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÄíÀèÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤òÄÌ¤ë¤È¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤¯¤é¤¤¡£°§»¢¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¡ÊÊì¿Æ¤Ï¡Ë2¡¢3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¸«¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊì¿Æ¤ÎÈæ³ÓÅª¸µµ¤¤Ê»Ñ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ö°Ø»Ò²¡¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤è¤¯´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¿¡£¡ÊÃË¤Ï¡Ë²ñ¤¨¤Ð°§»¢¤¹¤ë¤·¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÊÊì¿Æ¡Ë¤¬Ç§ÃÎ¡Ê¾É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£2¡¢3Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¡¢Â©»Ò¤¬²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÆÀÌ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î2·î¤«¤Ê¡£Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é¡ÊÊì¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤¬¡Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬5·î¤ÎÏ¢µÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ÊÃË¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤¤Æ¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢²ð¸îÈè¤ì¤Î¤¿¤á¤«¡ÈÃË¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬Êì¿Æ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢2ÆüÄ«¤«¤éÃË¤Î¼«Âð¤Ç¸½¾ì¸¡¾Ú¤ä²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£