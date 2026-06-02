なとりは、「塩ほし梅」を6月1日から期間限定で新たに発売する。

近年、日本では年平均気温の上昇が続いており、昨年は基準値（1991〜2020年平均）を1.23℃上回るなど、猛暑の常態化が顕著となっている。さらに、日本気象協会によると、2026年も例年に比べて早い夏の到来と厳しい暑さが予想されている。こうした気候変化を背景に、梅製品市場は拡大傾向にあり、昨年4〜9月期の市場規模は2023年同期比108％と伸長している。また、熱中症対策として、環境省では、水分補給に加えて塩分補給も推奨している。

このような生活者ニーズと市場環境を背景に、手軽に塩分補給ができる期間限定品「塩ほし梅」を発売する。“すっぱくてしょっぱい”味わいのほし梅を通じて、夏の暑さ対策をサポートしていく考え。

製品特長は、梅の強い酸味と塩のしょっぱさをバランス良く仕上げた。夏場の塩分補給に便利な製品になっている。梅の酸味を引き立てる、相性の良いドイツ・アルペンザルツの岩塩を使用している。持ち運びに便利なチャック付きで、いつでもどこでも手軽に楽しめる。

同社の開発担当、製品企画担当は、「すっぱくてしょっぱい個性的なほし梅に仕上げるため、ほし梅のまわりにつける塩の選定や配合を何度も試行錯誤した。約5種類の塩を比較し、味わいやほし梅との相性を確認したうえで、今回のアルペンザルツ岩塩を採用している。ダイレクトにしっかりと塩味を感じられながらも、梅のおいしさを引きたてる味わいに仕上げた。また、パッケージは、酸っぱさとしょっぱさが口の中で交互に広がる“波打つ味わい”を表現するとともに、夏らしさを感じられるデザインに仕上げている」とコメントしている。

［小売価格］171円（税込）

［発売日］

コンビニ先行販売：6月1日（月）

一般販売：6月15日（月）

なとり＝https://www.natori.co.jp