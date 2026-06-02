なとり、食べやすい種ぬきほし梅に岩塩をまとわせたすっぱくてしょっぱい梅のおやつ「塩ほし梅」を期間限定発売
なとりは、「塩ほし梅」を6月1日から期間限定で新たに発売する。
近年、日本では年平均気温の上昇が続いており、昨年は基準値（1991〜2020年平均）を1.23℃上回るなど、猛暑の常態化が顕著となっている。さらに、日本気象協会によると、2026年も例年に比べて早い夏の到来と厳しい暑さが予想されている。こうした気候変化を背景に、梅製品市場は拡大傾向にあり、昨年4〜9月期の市場規模は2023年同期比108％と伸長している。また、熱中症対策として、環境省では、水分補給に加えて塩分補給も推奨している。
このような生活者ニーズと市場環境を背景に、手軽に塩分補給ができる期間限定品「塩ほし梅」を発売する。“すっぱくてしょっぱい”味わいのほし梅を通じて、夏の暑さ対策をサポートしていく考え。
製品特長は、梅の強い酸味と塩のしょっぱさをバランス良く仕上げた。夏場の塩分補給に便利な製品になっている。梅の酸味を引き立てる、相性の良いドイツ・アルペンザルツの岩塩を使用している。持ち運びに便利なチャック付きで、いつでもどこでも手軽に楽しめる。
同社の開発担当、製品企画担当は、「すっぱくてしょっぱい個性的なほし梅に仕上げるため、ほし梅のまわりにつける塩の選定や配合を何度も試行錯誤した。約5種類の塩を比較し、味わいやほし梅との相性を確認したうえで、今回のアルペンザルツ岩塩を採用している。ダイレクトにしっかりと塩味を感じられながらも、梅のおいしさを引きたてる味わいに仕上げた。また、パッケージは、酸っぱさとしょっぱさが口の中で交互に広がる“波打つ味わい”を表現するとともに、夏らしさを感じられるデザインに仕上げている」とコメントしている。
［小売価格］171円（税込）
［発売日］
コンビニ先行販売：6月1日（月）
一般販売：6月15日（月）
なとり＝https://www.natori.co.jp