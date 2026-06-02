大島由香里、錦鯉・渡辺隆との“その後”に言及 垣花正の似顔絵描くつもりが渡辺似に？
フリーアナウンサーの大島由香里（42）が2日、自身がMCを務めるTOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に生出演。かつて番組の企画で“マッチング”した錦鯉・渡辺隆との“その後”に言及した。
【写真集カット】“完熟ボディ”を大胆披露した大島由香里
この日は番組中盤、「描け半蔵門美術展」という企画を実施。制限時間3分でテーマの絵を自分の記憶を頼りに描くというもので、この日はMCの垣花正がテーマとなった。レギュラー陣が思い思いの絵を描き、プロにアドバイスをもらっていくなか、大島はダンディーな男性を見事に描いた。だが、垣花自身は「俺じゃないですよね？」と話した。
すると、番組のエンディングで視聴者から「大島さんが描いた垣花さんは、錦鯉の渡辺さんみたいだなと思いました」とまさかの指摘。大島アナは「あれ？あれ？」ととぼけると、垣花が「何かの番組でマッチングされてましたけど」とツッコミ。大島は「確かにマッチングしてましたね…（笑）」といい「全然会ってないですけど」とテンション低めに答え、番組は終了した。
大島は、2024年2月放送の『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系／火 夜11：15）の「究極恋愛シミュレーション・ラブマゲドン」に出演し、開始3分で渡辺とマッチングし、カップルが成立。翌日の『5時に夢中！』で「普通に連絡取ってます」と答え、小原ブラスに「最後に連絡したのは？」と聞かれると、「2〜3日前です」と回答。「開始3分でマッチングしちゃって」「まあ本気で…」と心境を明かした。
コメンテーター（当時）のヒコロヒーは、それを聞いて「あんないい男、なかなかいないっすよ！」と力を込め「優しいし男気あるし先輩も後輩みんなすきやし。あんな男いない！」と断言。「一途やし…エッチなビデオは好きよ」と明かすも、大島は「それを公にしてるのがすてきだなと思います」と好印象の様子。「すてきではないよ！」とヒコロヒーに突っ込まれていた。そして垣花に「頑張れ」と激励されると、大島は「やった」とガッツポーズで喜んでいた。
【写真集カット】“完熟ボディ”を大胆披露した大島由香里
この日は番組中盤、「描け半蔵門美術展」という企画を実施。制限時間3分でテーマの絵を自分の記憶を頼りに描くというもので、この日はMCの垣花正がテーマとなった。レギュラー陣が思い思いの絵を描き、プロにアドバイスをもらっていくなか、大島はダンディーな男性を見事に描いた。だが、垣花自身は「俺じゃないですよね？」と話した。
大島は、2024年2月放送の『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系／火 夜11：15）の「究極恋愛シミュレーション・ラブマゲドン」に出演し、開始3分で渡辺とマッチングし、カップルが成立。翌日の『5時に夢中！』で「普通に連絡取ってます」と答え、小原ブラスに「最後に連絡したのは？」と聞かれると、「2〜3日前です」と回答。「開始3分でマッチングしちゃって」「まあ本気で…」と心境を明かした。
コメンテーター（当時）のヒコロヒーは、それを聞いて「あんないい男、なかなかいないっすよ！」と力を込め「優しいし男気あるし先輩も後輩みんなすきやし。あんな男いない！」と断言。「一途やし…エッチなビデオは好きよ」と明かすも、大島は「それを公にしてるのがすてきだなと思います」と好印象の様子。「すてきではないよ！」とヒコロヒーに突っ込まれていた。そして垣花に「頑張れ」と激励されると、大島は「やった」とガッツポーズで喜んでいた。