シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。子供2人の反抗期を振り返った。

森高は俳優の江口洋介と1999年6月に結婚し、1男1女に恵まれたが、「大きいですね、もう。上（長女）が26（歳）で、下（長男）が24です」と語ってパーソナリティーの「ナイツ」を驚かせた。

息子と買い物に行くことはあるかと聞かれ「例えば重たい物とかがあるときとか、そういうときはついてきてもらったりとかはしますけれど」と平然と話した。

反抗期はあったのかとの質問には「そんなになかったかな…。あっ、でも中学校に上がる時は2人とも、ちょい反抗期みたいなのはありましたね」と回顧した。

「あんまり話しかけてほしくないみたいな、何かそういうのはあったんですけれども」としながらも「可愛いなと思いながら。はい、はい、はいっていう感じでしたけれどね」と振り返った。

それでも「高校生ぐらいになったら、またちょっと戻っていろいろ話したりしてくれるようになったり」と懐かしんだ。