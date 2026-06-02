森高千里 26歳長女、24歳長男が中学上がる頃「ちょい反抗期」「話しかけてほしくない」 自身の対応は
シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。子供2人の反抗期を振り返った。
森高は俳優の江口洋介と1999年6月に結婚し、1男1女に恵まれたが、「大きいですね、もう。上（長女）が26（歳）で、下（長男）が24です」と語ってパーソナリティーの「ナイツ」を驚かせた。
息子と買い物に行くことはあるかと聞かれ「例えば重たい物とかがあるときとか、そういうときはついてきてもらったりとかはしますけれど」と平然と話した。
反抗期はあったのかとの質問には「そんなになかったかな…。あっ、でも中学校に上がる時は2人とも、ちょい反抗期みたいなのはありましたね」と回顧した。
「あんまり話しかけてほしくないみたいな、何かそういうのはあったんですけれども」としながらも「可愛いなと思いながら。はい、はい、はいっていう感じでしたけれどね」と振り返った。
それでも「高校生ぐらいになったら、またちょっと戻っていろいろ話したりしてくれるようになったり」と懐かしんだ。