松井珠理奈「かなり赤い」雰囲気ガラリの新ヘアに反響「一瞬誰かと」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/06/02】元SKE48の松井珠理奈が6月1日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーに染めたことを報告した。
【写真】新婚の29歳元SKE「一瞬誰かと」雰囲気ガラリの新ヘア話題
松井は「新しい髪色 New hair」「自然光に当たるとかなり赤い」とつづり、ピンクレッド系のヘアカラーを披露。それまでのブラウン系の髪色からガラリとイメージチェンジしたショットとなっている。
また「ずっと行ってみたかった知立市でのロケの時の写真です」「名物あんまきもオシャレカフェでのタルトも美味しかったなぁ またプライベートでも行きたい」と、ロケでのオフショットであることや、楽しんだことを報告している。
この投稿にファンからは「一瞬誰かと」「お人形さんみたい」「可愛すぎて大好き」「新ヘアも素敵」「自然光綺麗すぎる」「赤も似合ってる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の29歳元SKE「一瞬誰かと」雰囲気ガラリの新ヘア話題
◆松井珠理奈、新ヘアショット公開
松井は「新しい髪色 New hair」「自然光に当たるとかなり赤い」とつづり、ピンクレッド系のヘアカラーを披露。それまでのブラウン系の髪色からガラリとイメージチェンジしたショットとなっている。
◆松井珠理奈の投稿が話題
この投稿にファンからは「一瞬誰かと」「お人形さんみたい」「可愛すぎて大好き」「新ヘアも素敵」「自然光綺麗すぎる」「赤も似合ってる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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