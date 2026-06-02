【COVER STORY】映画『おそ松さん』がananにやってきた!!!!!! Aぇ! group、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さん撮影の舞台裏

6/3(水)発売のanan2498号「お金の教科書2026」特集の表紙は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で松野家の6つ子役を演じたAぇ! group、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さん。表紙撮影のエピソードを紹介します。

今回のananは6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』とスペシャルコラボ。バンドTシャツ×デニムスタイルの“クールver.”と松野家の6つ子に扮した“ニートver.”の2パターン表紙で展開します！ 誌面上では、6人と6つ子がバトルを繰り広げたり、同じ世界に集結したりとやりたい放題?! そんな撮影の舞台裏は、SIDE A／SIDE Bに分けてお届けします。

（※撮影は2025年9月に実施しました）

［SIDE A］ニートver.

ニートver.の撮影では、全員がすっかり役になりきった状態でスタート。ソファを使ったソロの撮影ではこちらが「キャラクターに合わせて…」とご説明する前に、それぞれが完全に“おそ松さん”の世界観でいろんなポーズをとってくださいました…！

ちなみに、ソロ撮影の合間には撮影以外のメンバーにインスタントカメラを渡してお互いを撮り合いっこしていただいたり自撮りしていただいたりしていたのですが、そこでもなんだか役柄がにじみ出ており…。

「ほら撮るで〜」と言いながら弟たちを撮っていくおそ松役の末澤誠也さん。かっこつけた出で立ちや表情が多いカラ松役の正門良規さん。そんな正門さんの胸ぐらを掴み、「だるいわこいつ〜！」と言いながらコミカルな表情をする一松役の小島健さん。兄松たちからいろんなポーズを要求されて「もうええて！」と言いながらもしっかり応えていくチョロ松役の佐野晶哉さん。スナップショットを撮っている間も袖をぶらぶらさせながら満開の笑顔を絶やさない十四松役のリチャードさん。自撮りでしっかりかわゆいソロカットを押さえるトド松役の西村さん。

多種多様なスナップショットは、ananの短期連載「しゃれ松化計画」で掲載しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください！

集合カットの撮影でも、それぞれ役そのままの雰囲気でばっちり撮影してくださり、撮影したお写真を見てご本人たちも「めっちゃおそ松や！」とワイワイしてくださっておりました。

ご本人たちもお墨付きの“おそ松感”満載のニートver.のコミカル＆ポップな魅力を、ぜひ誌面にてご堪能ください！（YS）

［SIDE B］クールver.

すでにニートver.の撮影を終え、この日はクールver.に全振りの撮影。ニートver.と接点を持たせながらも、“キュートさ”はいったん横におき、ひたすらカッコいい６人の姿をカメラに収めていきます。

まずはブラックスーツを身に纏い、ソロカットを撮影。ジャケットからは柄や質感に遊びのあるシャツがチラリと覗き、新鮮なブラックスタイリングです。シックな布の前には、インパクトのあるトラ柄ソファが鎮座。正直「ソファが派手すぎるのではないか…？」と直前まで心配していたのですが、それは取り越し苦労に終わりました。思い思いにポージングを決めていく姿からは色っぽさとツヤめきが溢れ、インパクトのあるソファは6人にこれ以上ないほどピッタリだったのです。同じ人物とは思えない。ニートver.のソロカットからの驚くほどの変化率！ ちなみに、正門さんに「カラ松のようにキザ感を出してみてください」とお願いしたところ、カメラに向かって投げキスを決めてくださいました。でも衣装もヘアメイクもバッチリな状態なので、実際カラ松感は0、そこにいたのは“リア恋No.1の正門良規”さんでした。

集合カットの撮影では、横一列で“シェー！”ポーズを決めたり、6つ子を想像しながらファイティングポーズを取ったり。そんななか笑顔満点のカットの撮影では、映画『おそ松さん』の世界から戻れなくなってしまったのか、小島さんだけが一人、“小島健”ではなく“一松”に!? そうした様子も収めているので、お楽しみに！

そして、兄松（末澤さん、正門さん、佐野さん）と弟松（小島さん、リチャードさん、西村さん）に分かれての撮影では、互いの個性が見え隠れ。兄松たちは、ずっと楽しそうにじゃれあっていて、佐野さんがソファに座ろうとすると末澤さんがわざとブロックしたり、末澤さんのとれかけたバングルを佐野さんが一生懸命つけ直したり、それを正門さんが楽しそうに見守ったり…。まるで本当の兄弟のようでした。

弟松たちは、ソファの中央に座った小島さんがムードメーカー。西村さんに話しかけたり、リチャードさんとお互いのアクセサリーを見合ったりとこちらの３人もずっと楽しそう。そんな様子もたくさん掲載しているので、ボリュームたっぷりの本誌をぜひお楽しみに！（HM）