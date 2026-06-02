◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島―日本ハム＝雨天中止＝（２日・マツダスタジアム）

日本ハムは、台風６号接近の影響で今季初の雨天中止となった。この日先発予定だった伊藤は３日の同カードへスライドすることが決まり、４日は２年目の二刀流・柴田獅子（れお、２０）が今季初先発することとなった。４日に先発予定だった加藤貴は中継ぎ待機する。

新庄監督は、約１時間の室内でのチーム練習を終え、「あした（３日）伊藤くん。あさって（４日）柴田くん。万が一、明日雨が降っても、柴田くんは変わらず（４日に）投げさせて、２ホーマー打ってもらいます。６回、球数にもよりますけど球数が少なかったりしたら、７回は行ってもらいたいな。漫画みたいなプレーをしてほしい」と、２４年のドラ１で投打二刀流・柴田のカード３戦目での今季初先発を明言した。

柴田は今季、２軍で７試合（先発は５試合）で２勝、防御率０・７３、２４回２／３を投げて３０奪三振と無双。打者としても３９試合に出場し、打率１割７分ながら２本塁打をマークしている。指揮官は毎試合、映像でチェックしており、「ほんとは予定になかったんですけど、ファームで投げさせても、完璧に抑えるわけじゃないですか。だったら（球団フロントに）『交流戦、打席にも立てるし、この１試合だけ、一回ちょっと投げさせてもらえますか』ってお願いしたところ、オッケーが出たので、打席にも立てるしね。楽しみですよ」と、交流戦ならではの投打二刀流での活躍を思い描いた。

打順については、「７番かな。向こうの（先発）ピッチャーが（左腕の）森くんか。だったら８番かな。その辺です」と、左打者の柴田の起用法もイメージを膨らませた。「（２軍での）バックスクリーンのホームランとか素晴らしくね。いいタイミングで、いい振りで、いいポイントで打たないとそこには入らないからね。当てにいこうとすると、逆に自打球とか詰まったりするから、思いっきり振ってくれたらいいですよ」。高卒１年目の昨季は１軍で４試合で防御率２・９２をマークした逸材がプロ初勝利＆初本塁打を狙う。球団のレジェンド・大谷の背中を追う２０歳がついに二刀流としてベールを脱ぐ。