渡辺美奈代、３men′sのために手作りトンテキ弁当を作ったものの…
歌手でタレントの渡辺美奈代が２日までにオフィシャルブログを更新。“３men's”のために作った手作り弁当や思わぬオチを明かした。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
５月30日、「楽する」「メインは、、、豚肉」「朝作った」「出来上がり」と題したブログを立て続けに更新した渡辺。「今日は３men'sお仕事お休みとの事でお昼ごはんがバラバラになりそうだから楽する為にお弁当作りまーす」とつづり、昼食用の弁当作りを開始したことを報告。
まずは、厚みのある豚肉の写真とともに「メインは豚肉」と紹介。さらに、「朝作った」と題したブログでは、豆苗と人参のナムルや紫キャベツの酢漬けなど副菜の仕込みの様子も披露。
その後、「お弁当出来上がり」とつづり、完成した“トンテキ弁当”を公開。香ばしく焼き上げたトンテキをメインに、豆苗と人参のナムル、紫キャベツの酢漬け、ミニトマト、梅干しなどを彩りよく盛り付けたボリューム満点の手作り弁当となっている。さらに、白菜とネギのみそ汁も添えられ、栄養バランスにも配慮された美奈代流のお弁当が完成した。
ところが最後に「あら こんな時に限って お昼にみんな集合した、、、、笑笑」とまさかの展開を報告。本来は別々に昼食を取る予定だった“３men's”が集合したことを明かし、ユーモアたっぷりに締めくくった。
この投稿にファンからは「優しい」「メインの豚肉！とっても美味しそう」「すごいです」「３Men'sの皆さま、嬉しいですね」「紫キャベツ！ずっと真似しています」「豆苗！真似したい」 「いつもながら 超美味しそう」「お店のかしら？と思ってしまうほど素晴らしい出来栄えのお弁当」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
まずは、厚みのある豚肉の写真とともに「メインは豚肉」と紹介。さらに、「朝作った」と題したブログでは、豆苗と人参のナムルや紫キャベツの酢漬けなど副菜の仕込みの様子も披露。
その後、「お弁当出来上がり」とつづり、完成した“トンテキ弁当”を公開。香ばしく焼き上げたトンテキをメインに、豆苗と人参のナムル、紫キャベツの酢漬け、ミニトマト、梅干しなどを彩りよく盛り付けたボリューム満点の手作り弁当となっている。さらに、白菜とネギのみそ汁も添えられ、栄養バランスにも配慮された美奈代流のお弁当が完成した。
ところが最後に「あら こんな時に限って お昼にみんな集合した、、、、笑笑」とまさかの展開を報告。本来は別々に昼食を取る予定だった“３men's”が集合したことを明かし、ユーモアたっぷりに締めくくった。
この投稿にファンからは「優しい」「メインの豚肉！とっても美味しそう」「すごいです」「３Men'sの皆さま、嬉しいですね」「紫キャベツ！ずっと真似しています」「豆苗！真似したい」 「いつもながら 超美味しそう」「お店のかしら？と思ってしまうほど素晴らしい出来栄えのお弁当」などの声が寄せられている。