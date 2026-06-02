GLCで始まる3.0L直6エンジンへのシフト

メルセデスAMGは、新しいGLC 53で明らかな軌道修正を図った。直列4気筒エンジンを積んだ、GLC 63 S E-パフォーマンスの発表は3年前。複雑なプラグイン・ハイブリッドとは距離を置き、同ブランドの中型SUVへ相応しい、運転体験の追求が狙われている。

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同時に、GLCのラインナップも大胆に更新された。4気筒の43と、先述の63 S E-パフォーマンスは終売となり、今回試乗した53へ一本化されている。これを皮切りに、AMGは3.0L直列6気筒エンジンへのシフトを進めるようだ。



メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）

少し前のAMGといえば、4.0L V8ターボが象徴的なユニットといえた。それを補完するのが、この53に載る直6ユニットで、その精神を強く受け継ぐことは間違いない。とはいえ、より角の丸い特徴にあることも事実ではあるが。

ワイドなプロポーションにパナメリカーナ・グリル

バッテリーEVのGLC EQテクノロジーが発表されて間もないが、AMG GLC 53は2023年発表の2代目の延長上。スタイリングは、AMGとしては穏やかな側にあるものの、フロントバンパーには大きなインテークが開き、パナメリカーナ・グリルが凛々しい。

トレッドは広く、ホイールアーチも拡幅され、プロポーションは明らかにワイド。リアにはテールパイプが4本並び、大きなスポイラーが気流を整える。アルミホイールは、21インチが標準。ボディスタイルは通常のワゴンの他、クーペも選択できる。



メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）

キャビンの印象は、メルセデス・ベンツのSUVへ期待する通り。マイクロファイバーが多用された内装は概ね上質で、ナッパレザーのスポーツシートが組まれ、メーター用モニターとタッチモニターは、AMG専用のグラフィックで表示される。

運転姿勢はスポーティながら、高め＆広めの視界がSUVらしい。物理ボタンは限られ、車載機能の操作はタッチモニターが中心だが、最新のMBUXシステムは扱いやすい。

4気筒では味わえないスムーズさとパワーデリバリー

4気筒エンジンのプラグイン・ハイブリッドは、AMGらしくないと感じた方も、3.0L直6なら納得できるはず。スターター・ジェネレーター（ISG）が組まれるマイルド・ハイブリッドで、リアアクスルへすべてのトルクを割り振れる、四輪駆動システムを備える。

最高出力は455psで、オーバーブースト時の最大トルクは65.1kg-mと、額面的にも不足ナシ。0-100km/h加速を4.2秒でこなし、最高速度は249km/hでリミッターが入る。AMGドライバーズ・パッケージを指定すれば、270km/hへ引き上げられる。



メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）

エンジンの存在感は確実に大きく、サウンドも本格的。フル加速を求めれば、硬質で刺激的な響きを放ち、スポーツ・モード時はアクセルオフでバリバリと弾ける。

圧倒的なスムーズさや、線形的なパワーデリバリーも、従来の4気筒ユニットでは味わえなかったもの。低域から逞しく反応し、全域で滑らかに回り、情熱的な走りへ誘う。高速域の伸びも素晴らしい。それでいて、ドライバーを怯えさせることもない。

限界領域での安定性に言葉を失う

サスペンションは、スチール製スプリングと可変式ダンパー、後輪操舵システムで構成される、アダプティブ・ライドコントロールが標準。AMGダイナミックプラス・パッケージを指定すれば、電子制御リアデフも装備される。

フロントノーズの回頭性は極めて鋭く、操舵されるリアタイヤも相乗し、4.7m超えのボディサイズから想像できないほど身のこなしは敏捷。反応は予想しやすく、トラクションも揺るぎない。限界領域へ迫れば、圧巻の安定性へ言葉を失える。



メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）

乗り心地は、ボディロールが抑制されているぶん、コンフォート・モードでも硬め。操縦性の精度や、高速域での毅然さが優先されている。低速域では、大きなタイヤを通じて落ち着きへ陰りが出ることは否めない。

それでも、速度上昇とともに改善し、シャシーの真価は顕になる。滑らかな路面なら、相当に積極的な方向転換や加減速でも、ボディへ不要な動きが伴うことは殆どない。

歴代のAMG GLCの中で最高傑作

AMGとしての運転体験を回復したといえる、直6エンジンのGLC 53。V8エンジンを積んでいた、初代GLC 63のようなワイルドさまでは宿さずとも、明らかに歴代のAMG GLCの中で、最高傑作と呼べる仕上がりにあるだろう。

納得のパワーを活かせるドライブトレインと、秀抜な操縦性を叶えたシャシーを備えつつ、不足ない実用性で普段使いにも躊躇はいらない。強い共感を集めるであろう、ハイパフォーマンスSUVが誕生した。



メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）

◯：期待通りのパワーとサウンド 圧巻のトラクションとスタビリティ

△：乗り心地が硬め 物理スイッチはもう少し欲しい

メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）のスペック

英国価格：7万9250ポンド（約1664万円）

全長：4716mm

全幅：1890mm

全高：1640mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.2秒

燃費：10.4km/L

CO2排出量：220g/km

車両重量：2137kg

パワートレイン：直列6気筒2999cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：455ps/5500-6100rpm

最大トルク：60.9kg-m/2200-5000rpm

ギアボックス：9速オートマティック／四輪駆動



メルセデスAMG GLC 53 4マティック＋ AMGプレミアム（欧州仕様）