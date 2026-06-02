Aぇ！ group・佐野晶哉、「おそ松さん」撮影初日にまさかのハプニング！メンバーが暴露：ゴールデンホリデぇ！
6月1日(月)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」 （※4回放送予定）。
【動画】Aぇ! group・佐野晶哉、「おそ松さん」撮影初日にまさかのハプニング！メンバーが暴露
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。
#3では、BBQ食材の買い出しや謎解き、パジャマトークを通してプライベート感あふれる素顔を披露し、SNSでは「リラックスした素顔が見られて最高すぎる」「4回と言わずレギュラー化してほしい！」などの反響が寄せられた。
BBQ食材の買い出しで大盛り上がり！
正門、小島、西村の3人はBBQ食材の買い出しに出発。
小島が運転し、「助手席は運転できる人がいい」というリクエストを受けて正門が助手席に座るが、実はペーパードライバーで「何年運転してないか分からない」と。西村は後部座席に座り、3人でドライブを楽しみながらスーパーを目指す。
この組み合わせでのドライブ映像は珍しく、正門が「金輪際ないんちゃう？」と話すと、「あるようにしようよ！」と小島。「映画『おそ松さん』第3弾!?」「プライベートとかね！」と話が盛り上がる。
車内ではプライベートトークも展開。西村は映画の撮影期間中、小島に食事へ連れて行ってもらったそうで、「デビューされたから、すき焼きとかかなって」と期待していたものの、「1回目ラーメン、2回目牛丼でした」と。まさかの庶民派チョイスに、SNSでは「アイドルなのにラーメンと牛丼は推せるw」「こじけんの庶民派なところ本当に好き」といった声が上がった。
スーパーでは肉や野菜を次々と購入。鮮魚コーナーでは、正門が「マサパッチョを食べさせてあげよう」と刺身用の海鮮も購入した。
果たしてどんなBBQになるのか、今後の放送をお楽しみに！
松丸亮吾がサプライズ登場！
グランピング施設には、同世代ゲストとして松丸亮吾が登場。
「急に来られても！」という末澤の言葉に、正門が「急に来られてもってなんやねん！」とすかさずツッコミを。
まずはお互いの呼び方を決めながら自己紹介。西村が「ずっとテレビで見させてもらってたので、初めましての感じしない」とはにかみながら話すと、小島は「ちょっとした合コンみたい」とコメントし、一同爆笑！
さらに松丸がこの日のために用意した謎解きクイズに挑戦。ここでとんでもない珍回答が飛び出す！？ TVerでチェックを！
夜は恒例のパジャマトークへ。
「映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』一番のオススメ場面は」というテーマでは、佐野が、小島が六つ子の父・松野松造役の三宅弘城にマッサージをするシーンを挙げる。
佐野は、「ほんわかした良いところで出てくるシーンなんですけども。撮影の3日後くらいに三宅さんにお会いしたら、マッサージされたところに大アザができてて」と衝撃の後日談を。
優しい三宅は笑い話にしてくれたそうだが、小島は「目は笑ってないように感じた！」と苦笑い。SNSでも「三宅さん優しすぎ」「大先輩に何てことしてるのw」と大きな反響を呼んだ。
さらに撮影裏話として、正門はクランクイン初日に佐野が寝落ちしていたことを暴露。
全員で布団に入るシーンで、佐野は「気付いたら寝てた」と告白。正門から「あれはアカンね、あれを朝ドラでもするのかって話」とイジられると、佐野は「やってやろうじゃないかよ！」と開き直り、一同大爆笑！
六つ子の母・松野松代役の木村多江が「寝るお芝居って寝ちゃうよねぇ」と優しくフォローしてくれたそうで、佐野は「良い現場でよかった」と胸をなで下ろすのだった。
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