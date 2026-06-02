■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、全国の天気



2026年6月2日16時50分発表 気象庁

2日16時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 種子島の北約30km

中心位置 北緯30度55分 (30.9度)

東経131度00分 (131.0度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 440 km (240 NM)

2日17時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 鹿屋市の南東約50km

中心位置 北緯31度05分 (31.1度)

東経131度20分 (131.3度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 440 km (240 NM)

3日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 潮岬の西南西約80km

予報円の中心 北緯33度20分 (33.3度)

東経135度00分 (135.0度)

進行方向、速さ 北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

3日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 勝浦市の南南東約50km

予報円の中心 北緯34度50分 (34.8度)

東経140度35分 (140.6度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (24 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

4日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度20分 (36.3度)

東経146度00分 (146.0度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)



■台風の影響はどうなる？

台風第６号は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近する見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。西日本では３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側では３日は、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。九州南部、四国地方、近畿地方、東海地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第６号は、２日１６時には種子島の北約３０キロにあって、１時間におよそ３５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

■風・波・雨の予想

［風の予想］

西日本太平洋側、東日本太平洋側、東北太平洋側では、非常に強い風が吹く見込みです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

九州北部地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部・奄美地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］

東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

２日に予想される波の高さ

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ８メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

東海地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ８メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ９メートル うねりを伴う



［雨の予想］

西日本太平洋側や東日本太平洋側を中心に、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ３００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ３００ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部地方 １００ミリ

九州南部・奄美地方 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

東日本太平洋側では３日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。西日本太平洋側では３日にかけて、東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。奄美地方では２日は、うねりを伴った高波に警戒してください。

西日本では３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■以下の地域で線状降水帯発生の可能性

気象庁発表

東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象現象の予想］

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。

（東海地方）静岡県 ３日明け方から昼前にかけて

（東海地方）愛知県 ３日未明から朝にかけて

（東海地方）三重県 ２日夜遅くから３日朝にかけて

（近畿地方）和歌山県 ２日夜遅くから３日明け方にかけて

（四国地方）徳島県 ２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

（四国地方）高知県 ２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

（九州南部・奄美地方）宮崎県 ２日昼過ぎから夕方にかけて

（九州南部・奄美地方）

鹿児島県（奄美地方除く） ２日昼過ぎから夕方にかけて

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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