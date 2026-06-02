台風6号の影響で、東海地方は3日（水）にかけて非常に激しい雨が降り、大雨のおそれがあるとして、気象台が土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。東海3県の交通情報・観光施設の状況をまとめました（2日午後6時現在）。

【写真を見る】【台風情報】東海3県の交通情報まとめ 高速道路・JR在来線・新幹線・空港・観光施設など 台風6号の影響は?

【画像】雨はいつどこで降る？雨･風シミュレーション

【鉄道】

＜運転見合わせ＞

なし

6/2（火）

計画運休

＜ＪＲ＞

・紀勢線 17:00頃から 多気～新宮 ※亀山～多気は通常通り

・参宮線 19:00頃から 伊勢市～鳥羽 ※多気～伊勢市は通常通り

・名松線 17:00頃から 全区間（松阪～伊勢奥津）

6/3（水）

＜東海道新幹線＞ 始発から急な運転見合わせや運休の可能性

・一部区間

＜ＪＲ＞ 始発から

・紀勢線 全区間（亀山～新宮）/特急「南紀」も始発から全区間で運休

・参宮線 全区間（多気～鳥羽）

・名松線 全区間（松阪～伊勢奥津）

＜豊橋鉄道＞ 始発から

・渥美線 上下全線（10:00ころまで）

・市内線（路面電車） 上下全線（10:00ころまで）

6/3（水）

＜ＪＲ＞ 始発から本数減

・東海道線 豊橋～米原 ※大幅に減らして運転

＜名鉄＞ 遅延、運休、運転見合わせの可能性

・名古屋本線 一部区間（豊橋～伊奈）

・空港線 一部区間

・河和線 一部区間

・知多新線 一部区間

＜近鉄＞ 運転見合わせの可能性

・全線

【空港】

＜セントレア欠航＞ 16:00現在

6/2（火）欠航

・国内線 28便（出発12便、到着16便）

・国際線 3便（出発1便、到着2便）

6/3（水）欠航

・国内線 2便

・国際線 2便

＜県営名古屋空港＞

欠航なし

【船】

＜伊勢湾フェリー＞

6/2（火）欠航 鳥羽発は16:30便から欠航 伊良湖発は15:20便から欠航

6/3（水）終日欠航

＜鳥羽市営定期船＞

6/2（火）

6/3（水）始発から欠航

【高速道路】

6/3（水）通行止めの可能性

0時～6時開始見込み 紀勢道（上下）大宮大台IC～紀伊長島IC

6時～12時開始見込み 伊勢道（上下）勢和多気JCT～伊勢IC

6時～12時開始見込み 東名阪道（上下）鈴鹿IC～亀山IC

6時～12時開始見込み 新名神（上下）亀山JCT～亀山西JCT

6時～12時開始見込み 東海環状道（内外）東員IC～新四日市JCT

6時～12時開始見込み 東海環状道（内外）岐阜IC～本巣IC

12時～18時開始見込み 伊勢湾岸道（上下）飛島JCT～みえ川越IC

【名古屋市内の観光施設】

6/3（水）

・名古屋城

07:30で「暴風警報」が発表されていれば通常の09:00に開園せず

11:00までに解除された場合、解除後2時間をめどに開園

園内の安全が確認できない場合は安全が確保できるまで開園せず

11:00で警報が解除されていない場合は終日閉園

※開園後に暴風警報が発表された場合は、発表され次第閉園

・名古屋市美術館

07:30で「暴風警報」が発表されていれば臨時休園

・FUJIなごや科学館

07:30で「暴風警報」が発表されていれば臨時休園

・名古屋港水族館

06:00で「暴風警報」または「レベル３高潮警報」なら午前休館

11:00で解除されていれば13:00に開館

11:00で解除されていなければ 終日閉館

・東山動植物園

「暴風警報」発令中は閉園、解除後に安全が確認できれば開園、開館

・東山スカイタワー 〃

・徳川園 〃

・白鳥庭園 〃

・東谷山フルーツパーク 〃