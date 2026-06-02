【台風情報】東海3県の交通情報まとめ 高速道路・JR在来線・新幹線・空港・観光施設など 台風6号の影響は?
台風6号の影響で、東海地方は3日（水）にかけて非常に激しい雨が降り、大雨のおそれがあるとして、気象台が土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。東海3県の交通情報・観光施設の状況をまとめました（2日午後6時現在）。
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【画像】雨はいつどこで降る？雨･風シミュレーション
【鉄道】
＜運転見合わせ＞
なし
6/2（火）
計画運休
＜ＪＲ＞
・紀勢線 17:00頃から 多気～新宮 ※亀山～多気は通常通り
・参宮線 19:00頃から 伊勢市～鳥羽 ※多気～伊勢市は通常通り
・名松線 17:00頃から 全区間（松阪～伊勢奥津）
6/3（水）
＜東海道新幹線＞ 始発から急な運転見合わせや運休の可能性
・一部区間
＜ＪＲ＞ 始発から
・紀勢線 全区間（亀山～新宮）/特急「南紀」も始発から全区間で運休
・参宮線 全区間（多気～鳥羽）
・名松線 全区間（松阪～伊勢奥津）
＜豊橋鉄道＞ 始発から
・渥美線 上下全線（10:00ころまで）
・市内線（路面電車） 上下全線（10:00ころまで）
6/3（水）
＜ＪＲ＞ 始発から本数減
・東海道線 豊橋～米原 ※大幅に減らして運転
＜名鉄＞ 遅延、運休、運転見合わせの可能性
・名古屋本線 一部区間（豊橋～伊奈）
・空港線 一部区間
・河和線 一部区間
・知多新線 一部区間
＜近鉄＞ 運転見合わせの可能性
・全線
【空港】
＜セントレア欠航＞ 16:00現在
6/2（火）欠航
・国内線 28便（出発12便、到着16便）
・国際線 3便（出発1便、到着2便）
6/3（水）欠航
・国内線 2便
・国際線 2便
＜県営名古屋空港＞
欠航なし
【船】
＜伊勢湾フェリー＞
6/2（火）欠航 鳥羽発は16:30便から欠航 伊良湖発は15:20便から欠航
6/3（水）終日欠航
＜鳥羽市営定期船＞
6/2（火）
6/3（水）始発から欠航
【高速道路】
6/3（水）通行止めの可能性
0時～6時開始見込み 紀勢道（上下）大宮大台IC～紀伊長島IC
6時～12時開始見込み 伊勢道（上下）勢和多気JCT～伊勢IC
6時～12時開始見込み 東名阪道（上下）鈴鹿IC～亀山IC
6時～12時開始見込み 新名神（上下）亀山JCT～亀山西JCT
6時～12時開始見込み 東海環状道（内外）東員IC～新四日市JCT
6時～12時開始見込み 東海環状道（内外）岐阜IC～本巣IC
12時～18時開始見込み 伊勢湾岸道（上下）飛島JCT～みえ川越IC
【名古屋市内の観光施設】
6/3（水）
・名古屋城
07:30で「暴風警報」が発表されていれば通常の09:00に開園せず
11:00までに解除された場合、解除後2時間をめどに開園
園内の安全が確認できない場合は安全が確保できるまで開園せず
11:00で警報が解除されていない場合は終日閉園
※開園後に暴風警報が発表された場合は、発表され次第閉園
・名古屋市美術館
07:30で「暴風警報」が発表されていれば臨時休園
・FUJIなごや科学館
07:30で「暴風警報」が発表されていれば臨時休園
・名古屋港水族館
06:00で「暴風警報」または「レベル３高潮警報」なら午前休館
11:00で解除されていれば13:00に開館
11:00で解除されていなければ 終日閉館
・東山動植物園
「暴風警報」発令中は閉園、解除後に安全が確認できれば開園、開館
・東山スカイタワー 〃
・徳川園 〃
・白鳥庭園 〃
・東谷山フルーツパーク 〃